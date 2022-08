Salernitana-Samp, Murru out dalla trasferta all’Arechi

Marco Giampaolo ha reso nota la lista dei 23 convocati per la sfida con la Salernitana, in programma oggi, domenica, all’”Arechi” di Salerno (ore 18.30) . Prima chiamata per Telasco Segovia, che vestirà la maglia numero 19. Assente Nicola Murru, che nell’allenamento di ieri ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra: il difensore si aggiunge alla lista degli indisponibili Andrea Conti, Manuel De Luca e Simone Trimboli. Nel dettaglio l’elenco completo dei giocatori portati in Campania.

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Depaoli, Ferrari, Leverbe, Murillo.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Malagrida, Rincón, Sabiri, Segovia, Verre, Vieira, Villar, Yepes.

Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Quagliarella.