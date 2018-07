Ad Arnasco da sabato sera la Festa Cubana

SAVONA. 12 LUG. Durerà due giorni la Festa Cubana, organizzata dal Circolo Italia- Cuba “Camillo Cienfuegos” di Ceriale e dal Comune di Arnasco.

Dopo aver ospitato lo scorso anno la delegazione cubana che partecipava in Liguria ad una serie di importanti incontri e convegni dedicati alla salvaguardia del territorio, quest’anno Arnasco organizza la manifestazione “Arnasco in Festa”.

“Il nostro comune- ci ha spiegato il sindaco Alfredino Gallizia- ha una lunga tradizione di amicizia con Cuba. Siamo gemellati con “Rio Cauto” de abbiamo realizzato negli anni progetti e scambi culturali con gli amici cubani, non soltanto relativi ai Muretti a Secco che hanno reso celebre Arnasco nel mondo”.

La festa si svolgerà sabato e domenica, nella piazza del Municipio, con inizio alle 19 e 30: il ricavato servirà a finanziare progetti nella “Provincia Granma” gemellata con la Regione Liguria.

Ad animare le serate ci sarà il cantante, percussionista e D.J cubano “Wiro Cubano”.

“L’obiettivo che ci prefiggiamo con questo evento- ci spiega Dino Morando, del Coordinamento ligure dell’ associazione di amicizia Italia Cuba- è quello di raccogliere fondi a favore degli amici cubani. Siamo grati ad Arnasco ed alla sua amministrazione per l’ ospitalità. Con i progetti relativi ai muretti a secco la comunità di Arnasco ha dato un importante contributo ai rapporti fra i popoli cubano ed italiano. Questa festa non è certo la sede per fare della politica, ma certamente è una occasione per coloro che non hanno mai visitato Cuba, o non la conoscono, per aprirsi al dialogo ed all’ incontro”.

La Festa Cubana sarà anche l’ occasione per presentare, in Italia per la prima volta, un prodotto di eccellenza di alcune piccole realtà cubane: il celebre Cubanito, un tipo di Rhum speciale fatto da piccoli produttori.

Il Cubanito è famoso per essere una delle bevande preferite dal grande scrittore e Premio Nobel statunitense Ernest Hemingway che lo andava a bere nel celebre locale “Bodeghita del medio”. Tornando alla festa, fra i piatti che si potranno gustare ci sarà il piatto tipico cubano, a base di riso bianco, fagioli, picadillo e pierna asada e varie specialità cubane, non piccanti, che sorprenderanno piacevolmente coloro che non hanno ancora avuto occasione di assaggiarle.

Ad Arnasco ormai da molti anni svolge una importante attività un gruppo di amici aderenti all’ Associazione Italia- Cuba. Il loro gruppo, insieme a quello cerialese, organizza un fitto invio di aiuti umanitari a favore della comunità di Rio Cauto, nella provincia Del Gramma.

CLAUDIO ALMANZI