Ad Albenga successo per Padovani all’ UCAI

Sta ottenendo un vero successo di pubblico la bella mostra che Umberto Padovani ha in corso di svolgimento ad Albenga. Ad ospitare la personale dell’ artista sono i locali della sezione ingauna dell’Ucai (Unione Cattolica Artisti Italiani) nella suggestiva Piazza dei Leoni, nel cuore del centro storico della “Città delle Torri”.

La mostra di serigrafie acquerellate, disegni, litografie ed acquetinte proseguirà fino al 4 settembre.

In mostra oltre ad una sezione dedicata alle caricature politiche, si trovano le raccolte “ I segni zodiacali” e le “ Graficanzoni”, dedicate a Fabrizio De Andrè e numerosi altri lavori dell’ artista.

Le incisioni di Padovani hanno suscitato in passato l’ammirazione di molti critici come Germano Beringheli, Adalberto Guzzinati ed Antonella Briglia, che hanno messo in luce la capacità dell’artista ingauno di cogliere il senso della teatralità dell’esistenza e la fragilità infinita dei caratteri e personaggi descritti nelle sue opere.

Per Padovani in passato c’è da ricordare l’importante mostra tenuta a Milano (1986) nel Castello Sforzesco e la personale al Palazzo della Provincia di Savona (2004) che lo consacrarono come uno dei più interessanti talenti del panorama grafico ligure e nazionale.

Recentemente in occasione del Palio di Albenga Padovani ha realizzato lo stendardo che è stato consegnato al Rione vincitore.

Umberto Padovani, è nato ad Albenga, dove risiede, si è diplomato al Liceo Artistico “Martini” di Savona ed ha successivamente conseguito il Diploma d’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze. Ha all’ attivo numerose mostre personali e collettive in tutta Italia. Attualmente insegna Disegno e Storia dell’arte al Liceo “Issel” di Finale Ligure.

La mostra all’ UCAI è visitabile,fino al 4 settembre, tutti i giorni con il seguente orario: dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23.

CLAUDIO ALMANZI