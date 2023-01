Ad Albenga l’Avo dona uno strumento medico al “Trincheri”

SAVONA. 28 GENN. L AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) di Albenga ha donato un utilissimo e prezioso strumento medico alla Residenza cittadina degli anziani “Trincheri”. La consegna del “concentratore di ossigeno” all’istituto Domenico Trincheri da parte dell’ AVO si è svolta nei giorni scorsi alla presenza, fra gli altri, della direttrice, Daniela Giraldi, della vicepresidente dottoressa Graziella Cavanna e dell’ animatrice Roberta Francaviglia.

“Si tratta- ci ha spiegato Clara De Andreis, presidente Avo- di uno strumento professionale indispensabile per intervenire in tempo reale in caso di problemi respiratori. Uno strumento che può salvare la vita dei più fragili ai quali la nostra Associazione è da sempre particolarmente vicina. Ringraziamo tutti i soci per avere voluto questa donazione e tutti coloro che hanno partecipato alla buona riuscita dell’evento. Prima di Natale l’Avo ha contribuito anche, con una sostanziosa somma, alla raccolta fondi per l’acquisto di un ecocardiografo per l’ospedale di Albenga. La nostra associazione spera di poter far ritorno presto in un ospedale libero ed efficiente. Infine stiamo già organizzando la festa di carnevale al Trincheri, nella quale le volontarie saranno, con la loro preziosa presenza, sorridenti e collaborative”.

Tutte iniziative e bei gesti che devono rendere tutti i soci dell’ Avo ingauna particolarmente orgogliosi.Recentemente il sodalizio ha rinnovato il proprio direttivo. A ricoprire la carica di presidente è stata eletta Clara De Andreis, gli altri incarichi sono stati così attribuiti: Anna Scavuzzo e Luisa Serra (vice presidenti), Saul Merlino (segretario), Maria Tersa Da Costa (tesoriera), Antonietta Billeci, Paola Canepa ed Armida Gaggero (consigliere).

L’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) è una importante associazione del comprensorio albenganese, impegnata attivamente nel sociale, che organizza annualmente, oltre al volontariato ospedaliero, anche tutta una serie di iniziative in campo culturale, umanitario e divulgativo.

“Ogni anno – prosegue la presidente Clara De Andreis- organizziamo un corso di preparazione AVO con l’obiettivo di allargare il numero di soci e collaboratori. Alla fine del corso, che si svolge solitamente presso l’Ospedale di Albenga, i partecipanti acquisiscono l’attestato per poter operare attivamente come volontari alle nostre attività di sostegno ai pazienti ed agli ospiti delle RSA. Il corso non ha solo scopo di impartire nozioni sanitarie e psicologiche, ma anche quello di far riflettere i futuri volontari sulle principali problematiche relative agli anziani che sono i principali fruitori dei nostri servizi”.

Fra le tante iniziative messe in campo dall’ AVO vi sono progetti con le scuole, insieme alle quali vengono attivate iniziative legate all’educazione alla salute, partecipazione a manifestazioni ed eventi legati al mondo del volontariato, incontri ed eventi culturali. “Il corso – conclude al De Andreis- ha anche lo scopo di dare indicazioni pratiche per attrezzarsi al meglio per rispondere alle crescenti richieste che vengono dalle famiglie, dal territorio e dall’utenza”.

CLAUDIO ALMANZI