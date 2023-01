Pallavolo – Alla Rainbow weekend specialissimo

La Spezia – Fine settimana speciale e anche singolare quello in arrivo alla Rainbow Spezia. Sabato 28/1, ore 18 al Palazzetto di Vezzano ligure, si affrontano per il campionato di 2.a Divisione locale di pallavolo femminile quelle che sono anche le due formazioni Under 16 del club: la “Black” e la “Orange”. Nel frattempo, la Rainbow Nera s’è già qualificata nel campionato “U16” per la 2.a fase, mentre la Rainbow Arancione (sono i colori sociali del sodalizio spezzino…) tale qualificazione l’ha sfortunatamente solo sfiorata.

Poi domenica 29/1, ore 20 sempre al Palazzetto vezzanese, scontro al vertice per la Prima squadra della Rainbow: capolista in 1.a Divisione territoriale, affronta difatti il Valdimagra Volley, vicecapoclassifica. Questi poi gli altri incontri in programma, ivi, in quella che è la 10.a giornata; Colombiera Ameglia Project-Don Bosco Sp, Elsel La Spezia-Admo Lavagna, Psm Rapallo-Futura Ceparana, Tigullio Sport Team-Sestri Levante e a riposo l’ On Cogorno.

Nella foto l’ Under 16 Orange