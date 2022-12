Ad Albenga la Compagnia Mare Tempestoso sabato a Palazzo Oddo

ALBENGA- Appuntamento da non perdere ad Albenga per gli appassionati di recitazione: sabato pomeriggio, alle ore 16 e 30, a Palazzo Oddo. E’ in programma la rappresentazione, ad ingresso libero, del testo: “Una calda estate ai ponti” da parte della Compagnia Teatrale Amatoriale “Mare Tempestoso”.

La Compagnia teatrale, guidata dall’ infaticabile capocomico Giuseppe Grieco, presenterà un interessante testo scritto ed adattato dallo stesso Grieco, partendo dal romanzo “I ponti di Madison County” di Robert James Waller. “Si tratta- ci ha spiegato il noto giallista ed editor Armando D’Amaro- di un testo molto interessante. Partendo dal romanzo di Waller, Grieco ha estrapolato, attraverso una sua libera riduzione, dialoghi e descrizioni che potessero essere rappresentate adeguatamente dalla sua compagnia che, pur essendo formata da dilettanti, propone sempre testi di rilievo. Ne è stato così stato ricavato un copione che, pur nella sua brevità, riesce a conservare e ben rappresentare alcune delle svariate sensazioni ed atmosfere che il famoso romanzo di Waller riesce a creare”. La “Mare Tempestoso” fa parte dell’ associazione culturale ‘Symbol 2000’, con sede ad Albenga e guidata da Vincenzo Bolia. Il gruppo teatrale è anche legato alla Uilt, l’ Associazione Italiana del tempo Libero che si occupa in particolare di Teatro.

L’evento è organizzato da Simbol 2000 con la collaborazione ed il sostegno di Comune di Albenga e Fondazione Palazzo Oddo. Ancora una bella iniziativa della Fondazione di Palazzo Oddo che propone dunque con impegno e regolarità mostre, incontri con gli autori, spettacoli teatrali ed iniziative culturali di grande rilievo.

CLAUDIO ALMANZI