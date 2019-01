Abusivi a Sampierdarena e Centro storico: sequestrate 80 cassette ortofrutta

“La Polizia Locale continua le operazioni per il contrasto all’illegalità, contro l’abusivismo e per la tutela del decoro su tutto il territorio comunale. Una serie di controlli condotti dal Reparto Vivibilità nei pressi dei mercati di Bolzaneto e Pegli, ha portato al recupero di decine di oggetti e capi di abbigliamento con marchi contraffatti”.

Lo hanno comunicato ieri sera i responsabili del Comune di Genova.

“La Polizia Locale – hanno aggiunto – ha inoltre individuato a Sampierdarena, Rivarolo e nel Centro storico 9 venditori ambulanti abusivi di frutta e verdura, tutti sanzionati ai sensi della legge regionale sul commercio.

Sono state sequestrate oltre 80 cassette di frutta e ortaggi, tutte devolute in beneficenza.

Per due venditori abusivi, trovati nel Centro storico, è scattato anche l’ordine di allontanamento come previsto dalle nuove disposizioni, mentre ad un venditore, è stato applicato il sequestro dell’autocarro, che sarà trattenuto fino al pagamento delle cifre dovute, pena la confisca del veicolo.

A Cornigliano e Voltri i controlli si sono focalizzati sul rispetto delle ordinanze contro l’abuso di alcol: le pattuglie hanno sanzionato 18 persone per il consumo in zone vietate, 6 attività commerciali per la vendita e una persona per ubriachezza manifesta in luogo pubblico”.