Vacalebre a Bucci: trovare rimedio per passaggio pedonale stazione Cornigliano

“La situazione del passaggio pedonale che porta alla stazione ferroviaria di Cornigliano è serio e va posto un rimedio prima che la situazione degeneri e ci scappi un incidente. L’utilizzo del treno come mezzo di trasporto nel ponente genovese è aumentato notevolmente dopo la tragedia del Ponte Morandi e il semaforo di piazza Savio non soddisfa più le esigenze dei pendolari. Va trovata un’alternativa”.

Lo ha dichiarato ieri il consigliere di Fratelli d’Italia Valeriano Vacalebre, che con un’interpellanza ha chiesto delucidazioni al sindaco Marco Bucci e ai funzionari competenti sulla situazione dell’attraversamento pedonale adiacente alla stazione ferroviaria di Cornigliano.

Il consigliere di FdI ha chiesto che venga messa in funzione la scaletta adiacente al supermercato: “Il supermercato ha pagato come onere urbanistico, ma la scaletta non è mai stata messa in funzione.

Oltre che verificare se si può variare la durata del semaforo al passaggio pedonale diminuendo il tempo di attesa dello stesso sarebbe importante avere un’alternativa che consenta al traffico di scorrere in maniera fluida ed ai pedoni di passare in sicurezza.

Questa soluzione oggi c’è e sarebbe sufficiente metterla in funzione, dato che al momento non dispone di tutti i via libera”.