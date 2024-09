Rosso: rivedere ruolo di Alisa, così com’è non serve a nulla. Non è nostra invenzione

“La prima cosa da fare è rivedere Alisa, così com’è risulta un doppione dell’assessorato regionale alla Sanità e non serve a nulla, è il vulnus della sanità”.

Lo ha dichiarato oggi il deputato e medico genovese Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, durante la presentazione della lista per le elezioni regionali a sostegno di Marco Bucci.

“Oggi – ha aggiunto Rosso – hai l’assessorato e una realtà ulteriore che è Alisa. Normalmente in Liguria dovrebbero esserci cinque Asl e l’assessorato con un ruolo di regia complessiva che oggi purtroppo non ha.

Certo, non è stata una nostra invenzione, ma serve un assessorato forte con la capacità di governare la sanità in tutta la Liguria.

Non puoi avere Alisa e l’assessorato. Le responsabilità non sai mai di chi sono: a comandare deve essere l’assessorato”.

Marco Bucci al momento non ha preso posizione: “Ai cittadini interessa la sanità, in campagna elettorale parliamo di servizi. Quando sarò presidente della Regione Liguria vi assicuro che faremo una riorganizzazione come si deve”.