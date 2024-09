Derby: riunione in Prefettura e disordini in città, imbrattati murales rossoblù

Pianificate misure di sicurezza per il Derby della Lanterna

Si è tenuta ieri in Prefettura la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per discutere le misure di sicurezza in vista del “Derby della Lanterna” tra Genoa e Sampdoria, in programma mercoledì 25 settembre 2024 allo stadio Luigi Ferraris.

La partita, valida per la Coppa Italia 2024/2025, sarà un evento di a rischio per la città di Genova.

Coinvolte autorità e rappresentanti delle società sportive

Alla riunione hanno partecipato i vertici delle Forze di Polizia, i rappresentanti del Comune di Genova, il Presidente del Genoa CFC e i delegati della Sampdoria e della società Luigi Ferraris s.r.l. Questo incontro segue una precedente riunione del 28 agosto, durante la quale erano già state delineate la campagna di ticketing e le misure preventive.

Appello alla responsabilità: lo sport come simbolo di amicizia e rispetto

Durante la riunione, il Prefetto e il Questore hanno fatto appello alle società sportive affinché promuovano i valori positivi dello sport, come amicizia, inclusione, solidarietà e rispetto, auspicando che non si ripetano episodi di violenza tra tifoserie, come accaduto nei mesi scorsi.

Misure di ordine pubblico per garantire la sicurezza

Sono state predisposte linee guida per garantire un servizio di ordine pubblico adeguato, con forze dispiegate con largo anticipo rispetto all’inizio della partita e mantenute fino a cessate esigenze. L’obiettivo è assicurare un regolare afflusso e deflusso dallo stadio, evitando scontri tra tifoserie. Eventuali condotte violente saranno perseguite penalmente e con provvedimenti amministrativi, come il DASPO.

Tensione tra le tifoserie: disordini e vandalismo

Proprio ieri sera, nel centro di Genova, si sono verificati momenti di tensione quando gruppi di tifosi del Genoa e della Sampdoria, incappucciati e armati di spranghe, sono scesi in strada. Le forze dell’ordine, in particolare la polizia, sono riuscite a prevenire il contatto tra le tifoserie posizionate rispettivamente presso il Teatro della Corte-StarHotels e via Tortosa-Gavette, evitando scontri fino all’una di notte.

Murales imbrattati: simboli rossoblù danneggiati

Questa mattina, i tifosi del Genoa hanno trovato imbrattati i murales sotto la curva Nord, con le immagini di due simboli storici come Gianluca Signorini e Fabrizio De André cancellate. Questi atti vandalici aumentano il rischio che il Derby venga disputato a porte chiuse, rendendo più concreta questa possibilità.

Derby della Lanterna a rischio porte chiuse

Con l’aumento della tensione e gli episodi di vandalismo, cresce la possibilità che il Derby della Lanterna possa essere giocato senza pubblico. Le autorità stanno valutando la situazione per garantire la sicurezza di tutti.