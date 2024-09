Ultimi giorni di Oktoberfest a Genova con fumetti, musica live, la BeerYoga, il ballo swing e country e iniziative per famiglie

Ultimi giorni di Oktoberfest a Genova. Fino a domenica 22 settembre 2024 in piazza della Vittoria è in programma l’Oktoberfest di Genova, la 14ª edizione dell’unica manifestazione ufficialmente riconosciuta dalle autorità bavaresi fuori dai confini della Germania, organizzata dalla Birreria Hofbräuhaus di Genova in collaborazione con il Civ di Piazza della Vittoria e Ascom Confcommercio.

Oltre alla gastronomia, alla birra HB e alla musica bavarese del tendone principale, da sempre protagoniste indiscusse dell’evento, la manifestazione è accompagnata da un ricco calendario di eventi quotidiani per grandi e piccini, che si svolgono nell’area esterna del Fuoritendone.

Per l’ultima settimana di Oktoberfest a Genova tornano quotidianamente i laboratori di fumetti per grandi e piccini in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics Genova, le dimostrazioni di danza swing e country con Zena Swing e Wild Angels, le sfide di giochi da tavol con Borgo Pila Game House e le sedute di Beer Yoga con Chillingyoga. Non mancano le serate di musica live con le Marmotte d’Acciaio, cover band di cartoni animati in chiave rock, gli Sheldon and the Rolling Cats, band rockabilly, e gli Hell Train, gruppo tributo agli AC/DC. Post serata dj-set con dj Pernazz, Alfredo Biagini e Flaps.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Lunedì 16 settembre

19:00 OktoberArt: laboratorio di fumetti in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics Genova

19:00 Per le Famiglie: Kindergarten intrattenimento per i più piccini

20:00 Dimostrazione di sciabola italiana e genovese a cura di Scuola di Scherma Storica Antonio Quintino

Banda Bavarese della serata Andy & 10 Lowen

Martedì 17 settembre

19:00 OktoberArt: laboratorio di fumetti in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics Genova

19:00 Per le Famiglie: Kindergarten intrattenimento per i più piccini

20:00 Animazione e dimostrazione di ballo swing a cura di Zena Swing

Banda Bavarese della serata Andy & 10 Lowen

Mercoledì 18 settembre

19:00 OktoberArt: laboratorio di fumetti in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics Genova

19:00 Per le Famiglie: Kindergarten intrattenimento per i più piccini

21:00 Animazione e balli country a cura del gruppo Wild Angels Country

Banda Bavarese della serata Andy & 10 Lowen

Giovedì 19 settembre

18:30 BeerYoga: un’occasione unica per rilassarsi e divertirsi allo stesso tempo in collaborazione con Chillingyoga

19:00 OktoberArt: laboratorio di fumetti in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics Genova

19:00 Per le Famiglie: Kindergarten intrattenimento per i più piccini

20:30 OktoberBand: Radio Babboleo Live

21:30 OktoberBand: il festival delle band genovesi. Esibizione delle Marmotte d’Acciaio, cover band di cartoni animati in chiave rock

23:30 Dj set con dj Pernazz

Banda Bavarese della serata Andy & 10 Lowen

Venerdì 20 settembre

19:00 OktoberArt: laboratorio di fumetti in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics Genova

19:00 Per le Famiglie: Kindergarten intrattenimento per i più piccini

20:30 Oktoberband: Radio Babboleo Live

21:30 OktoberBand: il festival delle band genovesi. Esibizione di Sheldon and the rolling cats, band rockabilly

23:30 Dj set di dj Flaps

Banda Bavarese della serata Andy & 10 Lowen

Sabato 21 settembre

15:30 Giochi da Tavolo per mettersi alla prova con amici e familiari in partite strategiche di Risiko e altri giochi. In collaborazione con Borgo Pila Game House 15:00-18:00 OktoberArt: giovani artisti in erba in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics Genova. Un’animazione artistica dedicata ai più piccoli con laboratori di Character Design, Disegno dal vero e Fumetto con gli animali come protagonisti.

16.30-18.30 OktoberArt: laboratorio di fumetti in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics Genova

18:30 Dogtoberfest: educatori cinofili qualificati offriranno consulenze gratuite sull’educazione cinofila, e i cani di Skadog, specializzati in pet therapy, intratterranno bambine e bambini con giochi di fiuto, riporto e attività mentali. Un’esperienza educativa e divertente per tutte le famiglie in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Skadog

19:00 Per le Famiglie: Kindergarten intrattenimento per i più piccini

20:30 OktoberBand: Radio Babboleo Live

21: OktoberBand: il festival delle band genovesi. Esibizione di Hell train, band tributo agli AC/DC

23:30 Dj set con dj Alfredo Biagini

24:00 Selezione musicale sotto al tendone con dj Pernazz

Banda Bavarese della giornata Andy & 10 Lowen

Domenica 22 settembre

11:00 Celebrazione della Santa Messa da parte di Don Francesco della Cappella di Santa Zita

15:30 Giochi da Tavolo per mettersi alla prova con amici e familiari in partite strategiche di Risiko e altri giochi. In collaborazione con Borgo Pila Game House

16.30-18.30 OktoberArt: laboratorio di fumetti in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics Genova

17:00 Dogtoberfest: educatori cinofili qualificati offriranno consulenze gratuite sull’educazione cinofila, e i cani di Skadog, specializzati in pet therapy, intratterranno bambine e bambini con giochi di fiuto, riporto e attività mentali. Un’esperienza educativa e divertente per tutte le famiglie in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Skadog

17.00-19:00 Dimostrazioni musicali e prove pratiche per chiunque voglia imparare a suonare uno strumento, in collaborazione con Cosmo Music Scuola di Musica.

19:00 Per le Famiglie: Kindergarten intrattenimento per i più piccini

21:00 Animazione e balli country a cura del gruppo Wild Angels Country

Banda Bavarese della giornata Andy & 10 Lowen