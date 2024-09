Continuano i controlli anticrimine della Polizia nel centro storico

Anche nella giornata di ieri, nei quadranti pomeridiani e serali, sono sati svolti controlli anticrimine nel centro storico.

I servizi, coordinati da funzionari dell’U.P.G. e S.P., hanno visto la partecipazione, unitamente alle unità cinofile antidroga, degli operatori dell’U.P.G. e S.P. e del Reparto Prevenzione Crimine Liguria.

Le pattuglie hanno battuto per tutto il pomeriggio e la sera la zona di via di Sottoripa , Via Prè, via della Maddalena, Piazza Banchi, vico del Serriglio, Fossatello, Giustiniani, Piazza Matteotti e Piazza Caricamento.

In via al Porto Antico hanno rivenuto sulle scale due pezzi di sostanza solida, risultata essere sostanza stupefacente di tipo hashish, repertata dalla Scientifica e sequestrata a carico di ignoti.

In via del Campo, alle ore 12.00, la Squadra Mobile ha denunciato un 32enne per porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Il soggetto, sottoposto a controllo di polizia, è stato trovato in possesso di un paio di forbici e di un coltellino.

Verso le 19.30 è stato segnalato dal gestore di un bar di via Macelli di Soziglia, un uomo armato di coltello, che si stava ferendo da solo all’addome. Quando gli agenti dell’U.P.G.S.P. sono entrati nel locale, hanno appurato che l’uomo si era tagliato utilizzando dei cocci di bottiglia è’ stato quindi chiamato il personale sanitario che lo ha portato all’ospedale Galliera in codice giallo.

Durante l’attività è stato effettuato un controllo avventori e complessivamente venivano identificate 62 persone di cui 33 con precedenti di Polizia.