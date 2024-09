Concerto per violino e pianoforte a Palazzo Reale con Marta Tortia e Clarissa Carafa. Giovedì 19 settembre ore 17 in via Balbi 10 a Genova.

“Giovedì in musica a Palazzo Reale”

Giovedì 19 settembre ore 17.00

Giovedì 26 settembre ore 17.00

BREVI BIOGRAFIE ARTISTICHE

Marta Tortia

Continua ad appassionare il pubblico la rassegna dedicata alla classica dal titolo "Giovedì in musica a Palazzo Reale" che si svolge appunto tutti i giovedì di settembre. Giunti al terzo appuntamento ci si prepara ad ospitare un duo di donne per offrire uno spettacolo romantico e ricco di passione. Ecco che infatti ci aspetta il concerto "(simbolismo e romanticismo francese nel binomio violino e pianoforte)" che vedrà come protagoniste, rispettivamente violinista e pianista. Questo ciclo di incontri vede alternarsi talentosi artisti per ridare vita alla musica di grandi compositori, offrendo uno spettacolo ricco ed entusiasmante dove il Palazzo apre anche le porte alle visite accogliendo poi i suoi ospiti per i concerti. Palazzo Reale, Via Balbi 10, Genova. Prima e dopo i concerti è possibile visitare il Palazzo genovese. Info e prenotazioni concerti 3396531632 ass.musicamica.ge@gmail.com

Classe 1988, Marta Tortia si è diplomata e in seguito laureata presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino con il massimo dei voti e la Lode rispettivamente con i Maestri M. Marin e poi S.Galaktionov.

Premiata fin da giovanissima in numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha sempre svolto con passione un’intensa attività cameristica, distinguendosi per “continuità stilistica ed estremo talento”.

Dal 2018 è membro stabile dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino. Nel Luglio 2024 vince il Concorso per Spalla dei Secondi violini e Concertino dei Primi violini presso l’Orchestra ‘I Pomeriggi Musicali’ di Milano.

Nel 2019 è stata scelta dal regista Riccardo Milani per interpretare la controfigura di Miriam Leone nel film “Corro da te” per il quale ha eseguito degli estratti del concerto per violino e orchestra di F.Mendelssohn in qualità di solista con l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, diretta da M. Zuccarini.

Svolge, inoltre un’intensa attività didattica sia in qualità di assistente della classe di violino del Conservatorio di Torino del Maestro P. Rosso, sia come docente in percorsi annuali e masterclasses estive.

Clarissa Carafa

Si è formata sotto la guida di Gianluigi Bruera e Marco Vincenzi, diplomandosi con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio “N. Paganini” di Genova, ottenendo in seguito il Diploma di Perfezionamento della Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida di Andrea Lucchesini e successivamente il Master of Arts Performance presso la Hochschule fur Musik di Basilea, in Svizzera, nella classe di Filippo Gamba. Sta attualmente terminando il corso di perfezionamento in duo pianistico con il pianista e accordatore di pianoforti Michele Carraro presso la Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida di Bruno Canino. Ha frequentato numerose masterclass, tra cui quelle di Alexander Romanovsky, Benedetto Lupo, Philip Martin, Roland Proll, Piernarciso Masi, Klaus Kaufmann. Inoltre ha vinto vari premi in concorsi nazionali ed internazionali, quali il Concorso Pianistico Internazionale di Moncalieri, il Concorso Internazionale “Marcello Pontillo” di Firenze, il Concorso Pianistico Nazionale “Mario Fiorentini” di La Spezia. Ha tenuto concerti per prestigiose stagioni musicali come il Festival dei Due Mondi di Spoleto, le Sale Apollinee e del Teatro La Fenice di Venezia, il Ridotto dei Palchi “A. Toscanini” del Teatro Alla Scala di Milano, il Palazzo Ducale di Genova, la Palazzina Liberty di Milano, la Sala Piatti di Bergamo, la Sala Bianca di Palazzo Pitti di Firenze, il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro del Casinò di Sanremo, il Teatro Alfieri di Asti, la Bonsendorfer Saal del Mozarteum di Salisburgo (Austria), la Klosterkirche Dornach (Svizzera) e la Neuer Saal della Hochschule di Basilea (Svizzera), collaborando anche con importanti orchestre sinfoniche nazionali quali l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova, l’Orchestra Sinfonica di Asti e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo come solista, sotto la direzione di Antonio Tappero, Silvano Pasini, Claude Villaret. Ha collaborato e collabora come pianista accompagnatrice con numerosi musicisti di fama internazionale come Marta Tortia e Francesca Dego, ed è stata accompagnatrice ufficiale delle fasi semifinali del Premio Paganini 2021 presso il Teatro Carlo Felice di Genova. È inoltre una musicista patrocinata dall’Associazione Musica con le Ali.