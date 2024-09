Canottaggio, presentata al Nautico la candidatura di Davide Tizzano

La candidatura per lui e del Team FIC Futura è valida per il Quadriennio 2025-2028

Al Salone Nautico Internazionale è stato ufficialmente lanciato il percorso di candidatura di Davide Tizzano e del team “FIC Futura” per le elezioni della Federazione Italiana Canottaggio. Il due volte campione olimpico (Seul 1988 e Atlanta 1996) e attuale presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, ha presentato il suo gruppo di dirigenti per il quadriennio 2025-2028.

Tizzano ha dichiarato: “Sono orgoglioso di questo equipaggio, pronto a portare rinnovamento nello sport che ha segnato oltre 40 anni della mia vita. Con me ci sono donne e uomini di valore, pronti a mettere la loro passione ed esperienza al servizio delle società remiere.”

Squadra FIC Futura

Oltre a Davide Tizzano, il team “FIC Futura” è composto dai seguenti dirigenti:

Walter Bottega : imprenditore nel settore wellness, atleta olimpico (quarto ad Atlanta 1996) e allenatore di Canottaggio con 24 anni di esperienza.

: imprenditore nel settore wellness, atleta olimpico (quarto ad Atlanta 1996) e allenatore di Canottaggio con 24 anni di esperienza. Massimiliano D’Ambrosi : ingegnere e consigliere nazionale FIC in carica.

: ingegnere e consigliere nazionale FIC in carica. Umberto Dentis : avvocato e organizzatore della “Silver Skiff”, già presidente della Reale Società Canottieri Cerea di Torino.

: avvocato e organizzatore della “Silver Skiff”, già presidente della Reale Società Canottieri Cerea di Torino. Rossano Galtarossa : vice presidente CONI Veneto, sei volte olimpionico e coach.

: vice presidente CONI Veneto, sei volte olimpionico e coach. Luana Porfido : responsabile europeo della comunicazione aziendale presso FUJIFILM Europe e vogatrice Master.

: responsabile europeo della comunicazione aziendale presso FUJIFILM Europe e vogatrice Master. Francesca Postiglione : tecnico di radiologia, allenatore e giudice arbitro di Canottaggio.

: tecnico di radiologia, allenatore e giudice arbitro di Canottaggio. Fabrizio Quaglino: commercialista, presidente del Centro Internazionale di Preparazione Olimpica di Pusiano (CO).

A breve, la squadra sarà completata da un altro dirigente di alto profilo.

Obiettivi e programma del Team FIC Futura

Tizzano ha spiegato che, insieme alle società remiere, il team FIC Futura punta a costruire una Federazione Italiana Canottaggio più vitale, giovane e dinamica, pronta a rispondere alle sfide del cambiamento epocale. L’obiettivo è creare una federazione che sia attraente non solo per l’attività olimpica, ma anche per praticanti di tutte le età.

Il team mira ad ampliare la base dei tesserati, puntando a 60.000 membri per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per raggiungere questo traguardo, il gruppo lavorerà per attrarre maggiori risorse esterne attraverso sponsor privati e istituzioni, e per aumentare i progetti di crescita.

In ambito tecnico, Tizzano ha sottolineato l’importanza di recuperare professionalità italiane attualmente impegnate all’estero e di metterle al servizio del Canottaggio nazionale, mantenendo sempre l’obiettivo di migliorare la qualità degli allenamenti e della tecnica di voga.

La squadra FIC Futura si propone di portare il Canottaggio italiano verso una nuova era di crescita e successo.