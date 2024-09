Le regate nel fine settimana in Liguria

Andora. Mentre si sta svolgendo il Salone Nautico di Genova, inaugurato proprio questa mattina, per gli appassionati della vela e della nautica, oltre all’importante appuntamento internazionale genovese, il fine settimana in Liguria propone tutta una serie di regate. Questo il programma. Ad Andora sabato è previsto il tradizionale appuntamento per ricordare il grande navigatore del Kontiki: Thor Heyerdhal. Si tratta di una veleggiata per tutte le derive e multiscafi, regata organizzata dall’Andora Match Race. A Bordighera sabato e domenica si disputerà il tradizionale Trofeo d’Autunno per le classi ORC, Libera, Crociera/Regata. L’evento è organizzato da Yacht Club Sant’Ampelio, Yacht Club Cala del Forte e Circolo Velico Ventimigliese. A Varazze e Celle Ligure per domenica è prevista la “Veleggiata d’Autunno” un appuntamento che da sempre richiama tanti appassionati della vela. In acqua la flotta composta dalle barche che regateranno in Crociera. L’evento è organizzato dalle Lega Navale Italiana sezione di Varazze. A Genova sabato la Veleggiata MilleVele IREN per la classe Libera, che potrà essere seguita da riva da miglia di appassionati e da tanti visitatori del Salone Nautico. La regata è organizzata dallo YC Italiano di Genova. A La Spezia sabato ci sarà il Trofeo Fiorillo Young per le classi Ilca 4, 6 e 7, Optimist, RS Feva, organizzato dal CV La Spezia, mentre domenica si disputerà il Trofeo M.O.V.M. Michele Fiorillo per le classi Crociera con Rating FIV, Gran Crociera, J24, Meteor, ORC. Anche questo appuntamento è organizzato dal CV La Spezia.

Claudio Almanzi