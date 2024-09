Successo a Ceriale per il Festival del Disegno

Ceriale. La Pro Loco Ceriale, con il Patrocinio del Comune di Ceriale e la collaborazione dell’ Unitre Comprensoriale Ingauna sezione di Ceriale hannoorganizzato per la seconda volta, dopo il grande successo ottenuto nell’edizione del 2023, “All Around Fabriano”, un vero e proprio Festival del disegno sponsorizzato da Fabriano.

“Si è trattato – ci spiega la presidente della Pro Loco Livia Boano– di un evento nazionale a cui abbiamo aderito con piacere. Il programma prevedeva laboratori didattico artistici, aperti a tutti, guidati da insegnanti qualificati. L’intento è stato quello di far emergere la creatività e la fantasia artistica di chiunque volesse mettersi alla prova. Abbiamo avuto una grande partecipazione e la manifestazione è stata un successo”.

L’evento denominato: “Proloc’Art un tuffo nei colori” si è svolto sul Lungomare Armando Diaz, nella zona della suggestiva Fontana San Rocco: dalle 10 del mattino fino al pomeriggio alle 18 sono stati attivati gazebo e laboratori d’arte con insegnanti qualificati che hanno potuto insegnare ai bambini, ai ragazzi ed a chiunque volesse provare a disegnare e dipingere ed a dare libero sfogo alla propria creatività. A tutti i partecipanti è stato rilasciato un attestato di partecipazione.

Questi i nomi dei vincitori della seconda Edizione del Festival All Around Fabriano: Emil e Tabita Breaban, Daniela Balmas, Vilma Cosaro, Federica D’Andrea, Rosamaria Maggi, Paola Maria Malfatti, Tasmia Tora ed Anna Zambito. “Un sentito ringraziamento – conclude la presidente Boano– alla Fabriano, all’Unitre di Ceriale, al Comune, a tutti i volontari che hanno partecipato, ai concorrenti ed all’Assessore Barbara De Stefano che ha partecipato alla premiazione”.

Claudio Almanzi