A Villa Scassi arrivati 10 tablet donati dall’UNAMSI

Arrivati anche oltre a 30 kg di focaccia genovese dall’Associazione Panificatori di Genova

L’Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione (UNAMSI) ha donato 10 i tablet all’Ospedale Villa Scassi.

I tablet sono finalizzati ad agevolare la comunicazione a distanza dei pazienti con i familiari in questo momento di emergenza. Le nuove acquisizioni vanno ad implementare la dotazione di quelli già attualmente in uso per questa attività nell’area del Pronto Soccorso e in OBI e nei reparti Covid.

Questa mattina l’Associazione Panificatori di Genova e Provincia di Confcommercio ha consegnato 30 kg della classica focaccia genovese a medici, infermieri e personale ospedaliero del Villa Scassi.