Covid-19 | In arrivo da Roma sette nuovi medici per la Liguria

La Croce Bianca Genovese, insieme alle alle Colonne Mobili Regionali di Emilia-Romagna e Lombardia, è presente all’aeroporto G. Marconi di Bologna con il proprio Van 9 posti per trasferire in Liguria sette dei medici giunti nel capoluogo emiliano con un volo speciale da Roma.

L’arrivo in Liguria del personale (2 medici per la ASL 2, 3 per la ASL 3, 1 per la ASL 4 e uno per la ASL 5) è previsto nella serata odierna e andrà a rinforzare gli organici della regione per fronteggiare l’emergenza Covid-19.