A Varazze la selezione ufficiale di Miss BluMare

Varazze – Corte di Mare organizza “Miss BluMare” nella suggestiva cornice del Molo Marinai d’Italia. Giovedì 30 luglio 2020, con inizio alle ore 21:00.

Il Centro Commerciale Corte di Mare, sempre e responsabilmente presente nel partecipare alle attività estive che animano le serate degli ospiti e dei residenti di Varazze, giovedì 30 luglio 2020, con inizio alle ore 21:00, nella suggestiva cornice del Molo Marinai d’Italia, organizza la selezione ufficiale di “Miss BluMare”, appuntamento ormai classico con la “Moda e la Bellezza”.

Nel corso della serata, alla presenza dell’Assessore e Presidente delle Comunità Ambrogio Giusto, verranno anche resi noti i vincitori del concorso “Alla scoperta di animali e vegetali del Parco del Beigua” (Causa lockdown per emergenza epidemiologica, la votazione è avvenuta tramite il social network Facebook).

L’evento, offerto dal Centro Commerciale Corte di Mare – Coop Varazze, con il patrocinio del Comune di Varazze, vedrà la partecipazione di un nutrito numero di bellissime ragazze in una serena e qualificata competizione, arricchita dalla presenza delle Miss portacolori degli stabilimenti balneari di Varazze, Celle Ligure e Cogoleto, in gara fra loro per conquistare la fascia da finaliste regionali.

Durante la serata, organizzata da Arte&Moda, le ragazze sfileranno sulla passerella di fronte alla giuria tecnica, per poi dare vita ad un scoppiettante défilé di moda, nella suggestione del mare circostante.

In pedana saranno rese note le attese e utili proposte estive del Centro Commerciale Corte di Mare.

Oltre al fascino e alla bellezza dell’altra metà del cielo, Corte di Mare è particolarmente attenta e sensibile al territorio e, come da tradizione, anche quest’anno ha indetto un concorso tra le scuole del circondario con tema “Alla scoperta di animali e vegetali del Parco del Beigua”. La chiusura della scuola a causa del COVID-19, non ha reso possibile la folta partecipazione prevista dall’importanza del concorso stesso, per cui il progetto è stato postato sul social network Facebook. Gli elaborati pervenuti, eseguiti dagli alunni di 9 classi scolastiche, supportati dai loro solerti insegnanti, sono visibili sul sito www.cortedimare.com o sulla pagina Facebook del centro commerciale.

Seguirà quindi la premiazione del Concorso scolastico, che il Centro Commerciale Corte di Mare ha voluto organizzare, al fine di stimolare l’interesse e la capacità descrittiva delle nuove generazioni sul nostro meraviglioso ambiente collinare e montano, tutelato con encomiabile perizia e abnegazione dai funzionari e dal personale dell’Unesco Global Geopark del Beigua, come recita opportunamente il titolo del Concorso (Alla scoperta di animali e vegetali del Parco del Beigua), anche per lanciare un segnale di ottimistica speranza di ripresa, in questo non facile momento che stiamo attraversando.

Saranno premiati tutti i ragazzi partecipanti, secondo lo spirito che anima il “Centro Commerciale Corte di Mare”, che valorizza l’impegno di chi opera nel campo dello studio e della conoscenza.

Scuole partecipanti:

– Albissola Marina/Albisola Superiore: Istituto Comprensivo Della Rovere;

– Cogoleto: Nido d’Infanzia Don Milani e Asilo Nido Sciarborasca – Rodari;

– Stella: Scuola Infanzia;

– Vado Ligure: Fantasia e magia;

– Varazze: Asilo Piccoli Passi, Asilo Nido in Famiglia, Scuola Infanzia – L’Isola che non c’è, Asilo Guastavino.

Centro Commerciale “Corte di Mare”