Palco sul Mare a Genova inaugura lunedì con Giua&Bergallo

Palco sul Mare Festival 2020 – 25° Edizione. “Giua&Bergallo” conduce Max Garbarino in “Mare Monstrum”. Data inaugurale lunedì 27 luglio – Piazza delle Feste Porto Antico ore 22:00.

Un’estate di grandi spettacoli con Palco sul Mare Festival, un’occasione irripetibile per celebrare la 25ma edizione della manifestazione e proiettarla al futuro con rinnovato entusiasmo al ritmo di musica e gag, divertimento ed allegria.

Un calendario ricco di appuntamenti che si apre ufficialmente lunedì 27 luglio alle ore 22:00 presso Piazza delle Feste in Porto Antico, con Giua&Bergallo in “Mare Monstrum”. Un live show, uno spettacolo musicale che incontra il cabaret e il talk in un crescendo dinamico e dai ritmi coinvolgenti. Interpreti di questo viaggio-racconto, due artisti: la musicista e cantante Giua, che nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi e riconoscimenti per la canzone d’autore, con all’attivo anche una partecipazione al 59° Festival di Sanremo e Alessandro Bergallo, attore di punta del Teatro della Tosse e autore.

Mare Monstrum è il racconto di un’estate al mare, in equilibrio tra fantasia e realtà con la complicità e l’ironia degli artisti, la conduzione di Max Garbarino, la creatività di Andrea Begnini autore dei testi, e l’intervento di relatori che ci condurranno negli “abissi” di un mondo misterioso popolato da mostri e creature marine, amori e animali. Spazio alla musica d’autore con la grande presenza scenica di Giua che, con la sua voce intensa ed espressiva, ricca di armonici, impreziosirà la serata con un repertorio di canzoni legate al mare fonte d’ispirazione per numerosi brani del mondo musicale.

Un varietà ricco di spunti e contenuti, relazioni e similitudini in cui gli spettatori potranno scoprire, anche in chiave ironica, come alcuni comportamenti animali siano riferibili a quelli umani, grazie alla presenza di due biologi dell’Acquario di Genova, Roberta Parodi e Guido Gnone, oltre alla sessuologa Sara Padovano. In Mare Monstrum ci sarà questo e molto altro.

Per l’occasione verrà istituito un premio, realizzato dall’orafo Dodo Mariani, alla memoria del giornalista Emilio Carta, appassionato di mare e navigazione e primo grande sostenitore del Festival, che verrà riconosciuto all’azienda ligure Slam spa per l’attenzione e la sensibilità dimostrate per le tematiche sulla sostenibilità ambientale e per l’impegno a proteggere il mare.

Info: www.palcosulmarefestival.it