SAVONA. 14 APR. Sarà un complesso polifunzionale degno di una città come Albenga lo Sporting Club Magnolia, che verrà inaugurato a breve. Per presentarlo ufficialmente la EFIM, la società formata dalle famiglie Zunino e Pellegrini, che ne sono proprietarie, ha indetto per giovedì una apposita conferenza stampa.

“Dopo essermi occupato- ci ha spiegato lo stesso Mauro Zunino- per oltre quarant’ anni dello sport aeronautico del ponente ligure, non potevo certo ritirarmi a una serena e tranquilla vecchiaia. Ed eccomi in gioco per questa nuova avventura, che il Gruppo Zunino realizza, dopo aver ristrutturato integralmente, con sviluppo delle superfici interne ed esterne, l’antico ed un po’ vetusto impianto tennis rimasto operativo sino all’inizio degli anni Duemila, nel perimetro oggi compreso tra la Vie Isonzo, Carloforte e La Malfa. La inaugurazione della sede, in Via Isonzo, 22, è prevista per il 23 aprile”.

La struttura, di proprietà della Società E.F.I.M. costituita allora dal padre di Mauro, l’ingegner Giovanni Dario Zunino e della signora Maggiorina Pellegrini, nel corso di mezzo secolo ha visto il succedersi di molti eventi sportivi, intere generazioni di appassionati non sempre soddisfatte dai diversi gestori che nel susseguirsi degli anni hanno avuto in concessione l’impianto, col tempo divenuto poi fatiscente.

“Ci siamo impegnati- prosegue Zunino, ex sindaco di Albenga- anche con lo scopo che la collettività potesse beneficiare nuovamente di una struttura sportiva di eccellenza. Con questo intervento il tennis è divenuto ora un complesso di elevato livello qualitativo, estetico, polifunzionale, grazie ad un cospicuo evidente investimento, che testimonia il forte senso d’appartenenza delle nostre due famiglie al territorio ingauno”.

I campi da tennis saranno tre. Ci sarà anche un campo per praticare l’attualissimo paddle, un minitennis, un campetto d’allenamento e per il riscaldamento, ma il fiore all’ occhiello sarà la Club House.

“Il complesso- conclude Zunino- infatti sarà dotato di ampi servizi, sala riunioni, direzione, ambulatorio, luminoso salone ristorante e bar, terrazza panoramica, oltre a doppio ingresso: uno per gli spettatori ed uno per giocatori e giudici, durante i tornei. Albenga meritava questo impegno che accrescerà l’immagine, la qualità, i servizi offerti ai cittadini ed ai turisti”.

PAOLO ALMANZI