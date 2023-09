A Stella la “Giornata nazionale del veicolo d’epoca” dedicata a Sandro Pertini, proprio nel giorno del 127° anniversario del presidente

A Stella una domenica vintage con le auto d’epoca ma soprattutto speciale nel ricordo del Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Il paese dell’entroterra albisolese si prepara ad una giornata storica ed emozionante per celebrare una figura che ha fatto la Storia d’Italia. Il 24 settembre è in programma “Il Raduno del Presidente”, evento dedicato proprio all’indimenticato Sandro Pertini. Un’occasione importante perché domenica 24 settembre verrà festeggiato l’anniversario della nascita di Pertini che, come noto, nacque a Stella il 25 settembre 1896.

La manifestazione del 24 settembre cade proprio nel giorno del 127 esimo anniversario dell’indimenticato Capo dello Stato e soprattutto “Presidente di tutti gli italiani” come lo ricordavano i giornali dell’epoca. Il “Raduno del Presidente” è organizzato dal club Ruote d’Epoca – Riviera dei Fiori – di Villanova d’Albenga club federato Asi, l’Automotoclub Storico Italiano e il patrocinio di Le Città Presidenziali e degli Stati Generali del Patrimonio Italiano.

Insieme verrà promossa la “Giornata nazionale del veicolo d’epoca” con equipaggi attesi a Stella anche da fuori regione. Il programma dell’evento è ricco di emozioni e soprattutto di altissimo livello.

Oltre al benvenuto delle auto a Stella è prevista la visita alla Casa di Pertini, quindi la deposizione della corona al cimitero che sarà un altro evento toccante della manifestazione. Dopo il pranzo conviviale non mancherà la consegna degli attestati agli equipaggi. Sarà il sindaco di Stella Andrea Castellini a fare gli onori di casa e a dare il benvenuto a Ivan Drogo Inglese, presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano “Dalla Fiat 500, all’Alfa Romeo Alfa 6, alla Maserati Quattroporte.

Tutte le auto del Presidente”. Previsti i saluti di Augusto Zerbone, presidente del club Ruote d’Epoca – Riviera dei Fiori – di Villanova d’Albenga, di Carlo Giuliani Consigliere Federale Asi Automotoclub Storico Italiano, Andrea Castellini Sindaco del Comune di Stella, Elisabetta Favetta Presidente dell’Associazione Sandro Pertini. Per gli equipaggi interessati all’evento sono a disposizione due contatti telefonici: Michele Miresse 349.6014980 Augusto Zerbone 329.5935251.