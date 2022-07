A spasso per la Liguria: cosa portare per una gita fuori porta con i bambini

La Liguria è una regione dalle mille opportunità: tra il mare, i parchi naturali e le città d’arte è in grado di offrire a chiunque un soggiorno da sogno. Anche se si è con i bambini e si intende fare una breve gita fuori porta, questa regione con le sue bellezze artistiche, architettoniche e naturali è la meta perfetta per un’esperienza che coinvolga tutta la famiglia. Vediamo allora come organizzarla.

Cosa portare?

Se si è in gita con dei bambini ci sono degli elementi fondamentali di cui non si può fare a meno, soprattutto per venire incontro a tutte le loro esigenze e affrontare al meglio eventuali piccoli intoppi.

Innanzitutto bisogna tenere conto del meteo e del luogo che si va a visitare: è importante ricordare la crema solare e i cappellini, per proteggere i bambini da sole ed evitare così scottature e traumi per la pelle.

Salviette igienizzanti e spray per le zanzare possono sempre tornare utili per lenire i tipici fastidi di chi è all’aria aperta; anche uno smacchiatore portatile può risultare utile per trattare possibili macchie il prima possibile ed evitare che non vadano più via.

Non può certo mancare poi un kit per il pronto soccorso con cerotti e disinfettante, per essere pronti in caso di spiacevoli incidenti.

Fondamentale è anche portare con sé acqua e snack; i bambini infatti possono avere fame e lamentarsi, soprattutto durante una gita che richiede molte energie. Si possono preparare degli spuntini da portare con sé, oppure ricorrere a opzioni più rapide e veloci, come le merendine per la colazione, di cui esistono veramente tantissimi tipi, da quelle più golose a quelle più sane.

Non dimentichiamo giochi e passatempi per intrattenere i bambini nel caso si annoiassero o per distrarli in caso di attese e necessità.

Migliori mete per una gira fuori porta con bambini in Liguria

Tra le mete più adatte per organizzare una perfetta gita con i bambini in Liguria c’è sicuramente il Parco Naturale Regionale del Beigua, perfetto per chi ama la natura e ama immergersi tra alberi, fiumiciattoli, laghi e una fauna variegata che stregherà tutti, dai più grandi ai più piccoli.

Per i bambini, sia più giovani che più grandi, sarà un vero sogno visitare il Castello della Pietra a Vobbia, realizzato nella roccia e dalle magnifiche atmosfere gotiche e soprannaturali, per immergersi nella storia e nella magica aura che circonda il posto.

Un classico è poi la visita delle Cinque Terre, che vi permetterà di vedere borghi dal sapore antico e un mare cristallino che lascerà tutti a bocca aperta. Se invece si è alla ricerca di un po’ relax e spensieratezza non può mancare la visita al borgo marinaro di Ca mogli, dove godersi la spiaggia e il mare da sogno.