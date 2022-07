Abitudini di consumo, quanto il comportamento individuale può impattare sulle spese

Il caro bollette comincia a pesare sulle tasche degli italiani, tanto che appare sempre più necessario rivedere le proprie abitudini per attutire il contraccolpo.

Cercare di consumare meno è un’esigenza ormai diffusa e per fortuna esistono tutta una serie di buoni consigli per agire in fretta ed efficacemente contro il rincaro in atto.

Le nuove abitudini dei consumatori

Con l’operazione termostato, in atto dal primo maggio 2022, l’Italia si è preparata ad affrontare, da un lato, la dipendenza energetica dall’estero e, dall’altro, i limiti della situazione geopolitica attuale, con una transizione verso il rinnovabile sempre più incombente.

Per questi motivi, i consumatori italiani hanno modificato le loro abitudini, prestando attenzione a temi come la sostenibilità energetica. Tra questi, spiccano anche la razionalizzazione dei consumi, la maggiore attenzione agli sprechi e alle fasce orarie, nonché un utilizzo più consapevole degli elettrodomestici e un uso più parsimonioso dell’acqua calda.

Sul piano delle risorse rinnovabili, il fotovoltaico risulta una soluzione sempre più in voga: sia per un fattore di efficienza che di intelligenza della casa. Infatti, oltre all’autoproduzione di energia elettrica, questa tecnologia consente di applicare una maggiore responsabilità al proprio modello di consumo. Questo a manifestazione della crescita importante del settore green, a scapito delle fonti energetiche più tradizionali e inquinanti. Uno dei motivi è da attribuirsi alla preoccupante crisi climatica, diventata anche un incentivo all’acquisto e all’utilizzo di auto elettriche. Queste ultime sono sempre più diffuse, nonostante ci siano ancora ampi margini di miglioramento.

Consigli per un consumo responsabile

Il primo nodo fondamentale riguarda il consumo di gas e come diminuirlo. Il metano, infatti, appare come uno dei motivi per cui la spesa totale si innalza. Tra gli accorgimenti, uno importante è quello di diminuire le temperature di riscaldamento: bastano 1-2 gradi per un significativo risparmio in bolletta. Ancora: si possono tenere chiuse porte e finestre durante la notte, sostituire quelle vecchie con le nuove, non coprire i termosifoni e mantenerli puliti.

Un altro metodo è quello di installare valvole termostatiche che regolino l’afflusso dei termosifoni e chiudano le camere inutilizzate. Infine, è molto utile sfruttare la concorrenza e scegliere l’offerta gas che sia più in linea con le proprie esigenze, ad esempio tra quelle di Acea, dato che spesso vengono proposte soluzioni diverse, ciascuna più o meno adatta alle proprie abitudini.

Per quanto riguarda i consumi d’acqua, è consigliabile verificare, innanzitutto, che non vi siano perdite. Si può investire su una doccia anziché una vasca, chiudere il flusso mentre ci si insapona o ridurlo grazie a dispositivi appositi. Sul fronte luce è consigliato spegnere i dispositivi anziché tenerli in stand by, staccare il caricabatterie se non ci sono dispositivi in carica e sostituire le lampadine con altre a basso consumo, prediligendo quelle LED.