A San Bartolomeo al Mare Estate Diffusa, oggi We are for beat

L’ acquario di Piazza Torre Santa Maria si avvia a diventare uno dei luoghi simbolo dell’estate 2020 in Riviera, eventi culturali in luoghi storici o aree in abbandono

A San Bartolomeo al Mare prosegue Estate Diffusa. Questa sera, Riccardo Ghigliazza ospita We are for beat, Associazione culturale di Imperia, che promuove la cultura artistica e musicale; idea, progetta e organizza eventi (concerti, DjSet, festival musicali, manifestazioni e spettacoli in genere), creando nuovi spazi di aggregazione e condivisione, spesso in luoghi storici o aree in abbandono.Alessio Glisenti e Michele Cappa, due dei fondatori dell’Associazione, proporranno anche dischi originali di loro produzione. Michele Cappa, aka Michele K, sarà alla consolle.

Domani, invece, Paolo Bianco ospiterà Nico Zanchi e “Le macchine bianche” (Frederic Volante, Beppe Piccardo e Samule Lomonaco). Nico Zanchi è un cantautore imperiese, un musicista poliedrico, già frontman della storica band imperiese Nada Ma. Presenteranno i brani dell’album “Nonostante tutto”, in uscita quest’anno. Imperia è la protagonista indiscussa dei testi delle canzoni di Nico Zanchi, una delle quali, “Qui non c’è mafia”, ha partecipato alla decima edizione del “Premio Musica contro le Mafie”. Il ricavato dell’album “Nonostante tutto” andrà al “Cuore di Martina Onlus”, l’associazione di Roberta Ramoino. Oneglia e Porto Maurizio sono le protagonisti dei testi delle canzoni. Ad accompagnare ogni canzone le foto di Gianni Scevola.

Come già annunciato, il progetto Estate Diffusa, seppur nato durante un periodo di emergenza, vuole essere un punto di ripartenza pronto a evolversi e ad adeguarsi alle future disposizioni, senza perdere la speranza di poter ancora tornare a condividere almeno una parte di estate senza limitazioni, aprendo gli spazi a iniziative più simili a quelle delle scorse stagioni.

Fedele alla tradizione il solo appuntamento con la Ginnastica del Risveglio (presso Largo Scofferi, dietro a Piazza Torre Santa Maria), al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 per tutto il mese di luglio.