Ieri oltre 250 sanitari ospiti di diportisti liguri

“Siamo orgogliosi di aver ospitato questa bellissima iniziativa nelle darsene del quartiere fieristico” ha dichiarato Mauro Ferrando

La giornata di ieri che ha visto oltre 250 sanitari ospiti di diportisti liguri. “E’ il nostro piccolo contributo per ringraziare chi si è messo a disposizione del prossimo, impegnandosi – professionalmente e umanamente – ben oltre il proprio dovere”

52 le imbarcazioni impegnate, a vela per la maggior parte. L’imbarco, previsto alle 9.30 ma ritardato per il maltempo, nelle darsene davanti al padiglione Jean Nouvel, dove si sono radunate barche provenienti dallo Yacht Club, dalla Marina di Sestri e da altri approdi costieri, per una giornata di sole e di mare in pieno relax. Tutti in acqua davanti a Camogli fino a metà pomeriggio e poi, a conclusione di giornata, aperitivo in banchina per tutti, con la certezza di aver conquistato qualche “marinaio” in più.

E’ stata una nuova esperienza per molti ospiti e una buona abitudine che si rinnova per i diportisti abituali.

“E sarà buon vento” è nata spontaneamente sulle banchine di Genova, Marina Degli Aregai, Golfo del Tigullio, La Spezia, Cecina, Argentario. Santa Marinella ( Roma ) Pesaro, Urbino, Fano, Lago Maggiore, Venezia, Alghero, Cagliari, Gallipoli, Siracusa.

Grande la soddisfazione di Ugo Musso, coordinatore dell’evento nel capoluogo ligure, per un risultato così importante per il numero di adesioni e per l’entusiasmo suscitato. “Sono ancora stupito dalla risposta immediata ed entusiastica dei diportisti genovesi, questo è il vero spirito di chi va per mare e questa giornata lo dimostra”.