A Palazzo Ducale la mostra SportAbility

SportAbility manifestazione curata da Cristina Corti e promossa da Stelle nello Sport

Presentata in anteprima in occasione del 20° Galà delle Stelle nello Sport al Porto Antico, la Mostra “SportAbility”, ideata e curata dalla fotografa Cristina Corti, approda a Palazzo Ducale, con allestimento nel Porticato al piano terra.

Momento speciale sarà quello di lunedì 25 novembre (ore 17) con la presenza di tutte le Associazioni sportive coinvolte, delle massime autorità istituzionali e sportive, numerosi campioni paralimpici e tanti appassionati di Sport che, in questo evento, è più che mai strumento di cultura e promozione di valori.“Non vedo; non sento; non cammino; non parlo; ho la sindrome di down; sono autistico; ho un disturbo cognitivo; ho un sistema nervoso alterato. Però mi alleno, m’impegno, fatico, gareggio, mi diverto, soffro, esulto, abbraccio il mio mister e rido con compagne e compagni. È la magia dello sport che leva il ‘dis’ e divento abile”

E’ questa l’essenza di SportAbility, un progetto fotografico che vuole mostrare come lo sport, nelle sue svariate discipline, possa migliorare la vita di persone con disabilità fisiche, psichiche, sociali e delle loro famiglie.

SporAbility è un work-in-progress che continuerà con il coinvolgimento di tante altre realtà che nella nostra regione si adoperano affinché i disabili possano intraprendere uno sport con abilità. La mostra si compone di una parte di fotografie a colori che colgono gli atti sportivi, mentre le conseguenti emozioni sono rese dal bianco&nero.

SportAbility è soprattutto un progetto che Stelle nello Sport porterà avanti in tutte le sue attività nelle scuole e tra le associazioni sportive per avvicinare sempre più giovani con disabilità allo sport, con un appuntamento ormai fisso alla Festa dello Sport, momento di massima promozione dello sport e dei suoi valori alle famiglie.