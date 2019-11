Le tecnologie come motore di sviluppo delle città

Lo sviluppo delle città il tema di apertura della Genova Smart Week

Lunedì 25, a partire dalle 14, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, riunirà le Istituzioni cittadine e molti protagonisti dell’industria e della scienza che illustreranno strategie, soluzioni ed esempi virtuosi in grado di generare lavoro e benessere attraverso l’innovazione.

Inquinamento, infrastrutture inadeguate, traffico sono alcune delle sfide continue che le città devono affrontare pur continuando a garantire uno sviluppo sostenibile. In quest’ottica le tecnologie digitali diventa fondamentale e perché consentono di ottimizzare l’organizzazione della città, di tenere sotto controllo il territorio, di accelerare i cicli decisionali per migliorare sicurezza, mobilità e relazioni sociali.

I lavori, avviati dal vice sindaco Stefano Balleari e da Andrea Benveduti, assessore allo sviluppo economico di Regione Liguria, coinvolgeranno tra gli altri: Alfredo Viglienzoni, presidente Advisory Board, Associazione Genova Smart City; Andrea Boschetti, architetto, Metrogramma; Luisa Arienti, AD, SAP Italia; Elisabetta Romano, chief innovation & partnership officer, TIM.

Alle 16.00, la tavola rotonda Il caso Genova: ricette per il futuro si focalizzerà sulle idee, i progetti e gli strumenti tecnologici innovativi per sviluppare in modo sostenibile il territorio focalizzandosi sulle esigenze dei cittadini. Assieme a Matteo Campora, assessore all’ambiente, Comune di Genova e a Paolo Emilio Signorini, presidente, Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale condivideranno le proprie soluzioni: Mario Corsi, AD, ABB Italiaelan; Massimiliano Bianco, AD, Iren; Alessio Torelli, Head, Enel x Italia; Paolo Piccini, Amministratore Unico, Liguria Digitale; Barbara Borasca, Responsabile Strategie e Innovazione, Leonardo Giorgio Metta, Direttore Scientifico, IIT.

La conferenza inaugurale è organizzata in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Genova, partner istituzionale della manifestazione, e rientra anche negli appuntamenti di Big November, la rassegna di architettura curata dalla Fondazione Ordine Architetti Genova che quest’anno, nel centenario della nascita del grande architetto e intellettuale Giancarlo De Carlo, ha come titolo “Spazio e società”. Una collaborazione fortemente voluta perché, come sottolinea Paolo Raffetto, Presidente dell’ Ordine: “quando ci interroghiamo sul modello di città che abbiamo in mente per il prossimo futuro, non possiamo prescindere dal ruolo dell’architettura, quale disciplina capace di coniugare, le esigenze di sviluppo economico con quelle sociali e, più in generale, della qualità della vita”.

Sempre lunedì, nella Sala delle Grida di Palazzo della Borsa, prenderà l’avvio la 7^edizione di Move.App Expo, il più importante evento in Italia dedicato all’innovazione tecnologica nel trasporto pubblico su ferro e su gomma e alle politiche per la mobilità di persone e merci.

Martedì 26, a Palazzo Tursi, le connessioni di quinta generazione saranno protagoniste di un’intensa mattinata che presenterà le applicazioni della rete 5G in ambito urbano- dalla guida autonoma alla sanità, dalla prevenzione rischi al monitoraggio degli eventi estremi -e le soluzioni che ne garantiscono la sicurezza. Una particolare attenzione sarà dedicata al tema dei rischi di attacco informatico ai sistemi urbani con l’obiettivo di fornire validi strumenti per la prevenzione e gestione degli stessi. Al pomeriggio, sempre a Tursi, il workshop Resilience Hub: Genova Resiliente dalla Strategia verso un Piano d’Azione a cura del Comune di Genova presenterà Lighthouse Genova città faro, la nuova strategia di sviluppourbano della città elaborata dall’Amministrazione e da numerosi stakeholder.