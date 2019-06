A-o Paxo in zeneize. Domenica prossima spettacolo de A Compagna al Ducale

GENOVA 26 GIU Tutti gli anni per la ricorrenza di San Giorgio, santo patrono dei Genovesi (23 aprile), “A Compagna”, presieduta dal Professor Franco Bampi, organizza uno spettacolo che vuol riproporre momenti della tradizione genovese con danze e canti dialettali in costume, musiche genovesi e liguri e intrattenimenti in genovese. Appuntamento fissato per domenica prossima 30 giugno alle ore 15:30 nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale: “A-o Paxo in zeneize”. Ingresso gratuito con disponibilità di posti a sedere.

Gli artisti che animeranno lo spettacolo sono i seguenti.

Il Gruppo Folcloristico Città di Genova accoglierà gli intervenuti con antichi canti genovesi ed i costumi della tradizione popolare.

Andrea Di Marco, l’estremista ligure, ci intratterrà con il suo irresistibile cabaret.

Gabriella Scovazzo e Attilio Marangoni (o Tilin) da singoli e in duetto, con le loro belle voci, ci riproporranno canzoni della tradizione genovese.

Davide e Alessandro De Muro, ottimi chitarristi, ci presenteranno le novità nella musica genovese moderna.

Ospiti d’onore: Piero Parodi, il più autorevole rappresentante della musica genovese, e Vladi dei Trilli, erede del duo più famoso della canzone genovese: i Trilli.

La conclusione come sempre è affidata al Gruppo Folcloristico Città di Genova per un finale musicale brillante, allegro e divertente.

Lo spettacolo è realizzato con la partecipazione gratuita di tutti gli artisti e con il contributo di “Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura” che A Compagna volentieri ringrazia.

Marcello Di Meglio