Mercato Genoa, poker in rampa di cessione

Nel mercato del Genoa capitolo importante riguarda le cessioni vista la mole di calciatori ancora sotto contratto con il Grifone.

Chi invece non farà parte del nuovo Genoa sarà Daniel Bessa. Il centrocampista italo-brasiliano non è stato riscattato ed è dunque ritornato al Verona. L’attacco potrebbe cambiare diversi elementi: Cristian Kouamé sembra essere in partenza al pari di Antonio Sanabria e Gianluca Lapadula. L’attaccante paraguaiano, dopo una partenza a razzo, non ha poi saputo confermarsi arrivando poi a fallire il rigore contro la Roma, in pieno recupero, che avrebbe potuto aprire scenari differenti nel finale di campionato del Genoa.