Albissola, Colla: Non abbandoneremo la società

Dopo le prime voce circolate in merito ad un abbandono della famiglia Colla in seguito alla mancata iscrizione dell’Albissola in serie C, i proprietari dei ceramisti confermano il loro impegno nel club bianco azzurro.

“Anche senza la Serie C non abbandoneremo l’Albissola. Siamo pronti a ripartire da una categoria consona, per tornare presto dove ci compete”.

Restano poco più di 36 ore all’Albissola per trovare quello stadio necessario per formalizzare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Nulla è ancora perduto anche se le parole del patron non sembrano lasciare molti dubbi.

“Sarà un percorso più lungo, ma abbiamo la ferma intenzione di riportare l’Albissola nell’arco dei prossimi anni dove le compete””.