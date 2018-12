A Natale non sono tutti più buoni: abbandono di gattini a Varazze

Chi l’ha detto che a Natale siamo tutti un po‘ più buoni? Di certo non vale per l’ignoto (per ora, perchè le guardie zoofile volontarie dell’Enpa lo stanno attivamente cercando) che la sera della vigilia ha abbandonato a Varazze, vicino alla chiesa di San Domenico, quattro bellissimi gattini.

Erano molto spaventati e non si lasciavano avvicinare, uno si è rifugiato in un garage, altri due in un tombino, il quarto è stato faticosamente recuperato la sera stessa dai volontari della Protezione Animali savonese, che con molta pazienza e gabbie trappole il giorno di Natale hanno cercando di soccorrere gli altri tre.

Intorn oalle 11.30 è stato recuperato il secondo micio, grazie ai condomini di un palazzo vicino, che hanno collaborato in modo esemplare, poi gli altri con le gabbie trappola.L’Enpa ringrazia il varazzino Maurizio Ambrosini, che ha presidiato le gabbie trappola tutto il giorno e parte della notte.