Via Pillea a Sestri Ponente, camion e rifiuti a fuoco: rogo spento dai VVF | Video

I vigili del fuoco stamane sono intervenuti in via Pillea a Sestri Ponente per l’incendio di un camion piattaforma in sosta, che ha interessato anche un’area dove sono collocati rifiuti e altro materiale.

Sul posto sono giunte 2 squadre, il “carro autoprotettori” e il “carro schiuma”.

Le fiamme hanno interessato anche la spazzatura nei pressi del camion.

I pompieri hanno spento il rogo in una quarantina di minuti.

Sono in corso le indagini per scoprire le cause che hanno originato l’incendio. Sul posto è giunta anche una pattuglia della Polizia Locale e un paio di ambulanze del 118, ma al momento non si registrano feriti.