A luglio a Genova saranno attivi quattro nuovi semafori intelligenti

Nel mese di luglio a Genova arriveranno quattro nuovi semafori ‘intelligenti’, per intenderci, quattro nuovi rilevatori automatici di infrazione semaforica.

I dispositivi, che fanno la multa automatica a chi passa col rosso, ma non solo, verranno installati a giugno. Subito dopo partirà la sperimentazione e la taratura, dopodiché, a luglio entreranno in funzione.

I quattro nuovi semafori verranno installati in viale Brigate Partigiane angolo corso Aurelio Saffi; in corso Gastaldi all’incrocio con via Barrili e via Corridoni; in via Cavallotti all’incrocio con via Caprera e via Orsini e in via Cantore all’incrocio con via San Bartolomeo del Fossato.

Gli altri semafori già in funzione sono nell’incrocio tra corso Europa via Isonzo e via Timavo; nell’incrocio di corso Torino e via Tolemaide e tra corso Torino e via Invrea.

La gestione tecnica di questi impianti è passata a Genova Parcheggi, mentre l’aspetto sanzionatorio è appannaggio della Polizia Locale.

Si ricorda che chi passa col rosso riceve una multa che può variare da 163 a 652 euro, con le aggravanti del caso quando l’infrazione viene commessa tra le ore 22 e le 7.

Poi chi passa col rosso per più di due volte in un anno, rischia anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Nel caso che la stessa sanzione avvenga tre volte nello stesso anno si può arrivare anche alla revoca della patente.