Atp, alcune modifiche anche in Val Trebbia e il Chiama bus

Da domani, lunedì 1 giugno, sono previste alcune variazioni su alcune corse delle linee 50 Varese Ligure-Sestri Levante, 11 Chiavari-Santo Stefano d’Aveto, 4 Chiavari-Riva Trigoso, 98 Bargonasco-Santa Margherita, 7 Santa Margherita-Rapallo, 24 Traso-Bargagli.

Inoltre sarà ripristinata la linea 92 da Rapallo al Santuario di Montallegroe e sarà, così, possibile raggiungere il Santuario con il servizio pubblico.

Tutte le info sono pubblicate nella sezione primo piano del sito aziendale www.atpesercizio.it.

Per quanto riguarda le richieste di parte dei viaggiatori rispetto al ripristino del servizio “a orario” anziché “a chiamata” con il “Chiamabus”, Atp tiene a ricordare che attualmente è l’unico servizio utile per effettuare servizio di trasporto pubblico nelle zone collinari.

Infatti, in applicazione alle disposizioni normative per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica in corso, i mezzi di piccole dimensioni, solitamente utilizzati nelle località collinari o in generale dove le carreggiate stradali sono ridotte, non possono essere adoperati per svolgere la normale attività di trasporto poiché dotati di un’unica porta per la salita e discesa dei passeggeri.

Per garantire la mobilità ai residenti delle località collinari Atp ha appunto puntato sul Chiama bus, unico sistema che permette di contingentare i passeggeri in fase di richiesta del servizio.

Pertanto, fino a che non verranno emanate nuove disposizioni relative al trasporto pubblico, il servizio a chiamata è l’unico possibile per servire le località periferiche.

L’alternativa, di fatto, sarebbe la soppressione delle linee. La modalità a chiamata ha anche incontrato un forte gradimento da una parte considerevole di passeggeri.

Si ricorda che il servizio di trasporto a prenotazione è attivo dal lunedì al venerdì con modulazione giornaliera dalle 5 alle 19, telefonando al numero verde 800499999 attivo dalle ore 88 alle 12 da lunedì a sabato.

Va anche ricordato che la prenotazione va effettuata entro il giorno precedente in trasporto.