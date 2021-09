A Loano giovedì presentazione del libro Nel Giardino incantato

LA PIANA A LOANO PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO

LOANO- A causa dell’emergenza Coronavirus era stata rimandata la presentazione del romanzo: “Nel giardino incantato” di Dominique Roland. Ora finalmente l’autrice lo potrà presentare giovedì sera al Giardino del Principe.

L’evento è organizzato dall’ Unitre loanese, col patrocinio e la collaborazione del Comune e della Pro Loco di Loano.

A presentare autrice e volume sarà la presidente dell’ Unitre di Loano, l’ inossidabile Umberta “Betty” Bolognesi. Si tratta dell’ ultimo avvincente libro della scrittrice genovese (ma ormai loanese d’ adozione) Domenica Piana, che utilizza da sempre, quando scrive, lo pseudonimo di Dominique Roland.

Il romanzo autobiografico, che è anche il sesto impegno letterario per la Piana, è ambientato nel mondo dell’ arte. Racconta la vita di una pittrice di successo che passa alla letteratura per raccontare appunto la sua storia. La protagonista del romanzo è Nadia Pirni. L’ autrice predilige narrare storie di donne ed anche questa volta racconta passo passo gli eventi più significativi della vita di Nadia.

L’ agile volume (108 pagine) ha avuto la bella prefazione di Maria Scarfì Cirone che scrive : “E’ una storia di amore, dolore, speranza, un lungo racconto dalla forte capacità emotiva. Forse l’ autrice ha voluto in qualche modo rivelare e raccontare sé stessa, tanto sono vere le atmosfere, le ambientazioni, i luoghi dove si svolge la storia di Nadia. Dominique Roland libera, attraverso la scrittura, amore e dolore, pena e tristezza, realtà e sogni, confessioni e favole. Spesso ravviva il racconto con pennellate di colore, come sa fare chi usa spesso la tavolozza. Ed allora riappare quel fertile terreno pieno di fiori, quel meraviglioso luogo incantato che fa parte dell’anima”.

In quel “Giardino incantato”, che da titolo al libro, non solo la protagonista Nadia, ma anche l’ autrice Dominique, trovano una fonte inesauribile di appagante dolcezza.

Domenica Piana prima di cimentarsi nella scrittura si è dedicata, e si dedica ancora oggi, con grane passione alla pittura. “E’ una pittrice di valore – ci ha spiegato il noto scrittore ed esperto d’arte Armando D’Amaro- che ha alle spalle numerose ed importanti personali e collettive sia in Italia che all’ estero. Si firma Nice. E’ un’ ex insegnante di Lingue nelle scuole superiori, genovese di nascita, educazione piemontese, ma ormai una rivierasca d’adozione. All’ estero ha esposto con successo alla Biennale di Lione, a New York, a Nizza, Parigi ed a Tirana. In Italia molte collettive e personali ed al Festival di Spoleto”.

Per avere maggiori informazioni, sia sull’ autrice, sia sulla pittrice, è possibile visitare il sito “La casa delle Arti”, o la pagina Facebook Nice Piana.

