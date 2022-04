A Imperia prosegue il Trofeo Bandiere Arancioni di Corsa di Orientamento, il 10 aprile alle 10 a Perinaldo nella Piazza delle Feste.

Un’anteprima dei Campionati Italiani Sprint e Sprint Relay che si svolgeranno nei giorni 30 Aprile e 1 Maggio rispettivamente a Dolceacqua e a Sanremo.

Perinaldo ospita quindi per la seconda volta l’Orienteering nel suo bellissimo borgo medioevale caratterizzato dai tipici “caruggi” e dai voltini che lo rendono un luogo ideale per questo sport outdoor, uno sport che impegna fisicamente (con la corsa), ma anche e soprattutto mentalmente con la veloce e accurata lettura della mappa per scegliere, senza sbagliare, il percorso migliore per raggiungere via via tutti i punti indicati.

Che soddisfazione poi veder spuntare la “lanterna” che indica il posto da trovare e “punzonare” con la propria SIcard nella stazione di controllo appesa alla lanterna.

E via via, trovati tutti i punti, nell’ordine, giungere al traguardo e verificare la correttezza del percorso e il tempo impiegato.

Vincere nella propria categoria, bellissimo… ma soprattutto essere soddisfatti del proprio percorso, delle scelte fatte e l’aver girato per un borgo meraviglioso, da ripercorrere poi con calma, dopo la gara, per poterlo “assaporare” meglio.

Come è consuetudine delle gare di Orienteering correranno insieme ai “campioni” anche gli “esordienti” su un apposito semplice tracciato.

Gli “esordienti” potranno iscriversi anche sul posto fino ad esaurimento mappe. Appuntamento quindi domenica 10 aprile alle ore 10 a Perinaldo nella Piazza delle Feste (dietro a San Nicolò).

Maggiori informazioni sul sito https://www.amatoriorienteering.it/ o scrivendo a: infoaaorienteering@gmail.com