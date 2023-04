A Cogoleto due giornate di “Sbarazzo” Servizio di ritiro gratuito di rifiuti ingombranti, il 22 aprile e il 1° giugno per disfarsi di oggetti

Gli abitanti di Cogoleto hanno a disposizione due intere giornate, il 22 aprile e il 1° giugno, per disfarsi di oggetti inutilizzati o non funzionanti in modo semplice e senza costi.

AMIU Genova per venire incontro alle numerose richieste, ha organizzato due giornate di ritiro gratuito agevolando gli utenti a sbarazzarsi di elettrodomestici, materassi, vecchi mobili, rete letto, sedie, RAEE (Rifiuti da Apparecchi elettrici ed elettronici): forni a microonde, televisore, computer, monitor, stampante, modem, telefonini e altri oggetti ingombranti.

Usufruire del servizio è semplice, i cittadini potranno recarsi dal camioncino allestito per la raccolta dei rifiuti ingombranti e dei piccoli RAEE che sosterà:

il 22 aprile 2023

Piazza Palmiro Togliatti (zona Arrestra) dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00

il 1° giugno 2023:

Via Isorella incrocio Via Gioiello dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00

Questo servizio si somma alle altre possibilità che i cittadini hanno di conferire in modo corretto e gratuito rifiuti ingombranti, come recarsi ad esempio presso il Centro di Raccolta di Cogoleto in via Della Pace 38.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 800.95.77.00 oppure andare sul sito https://segnalazioni.amiu.genova.it/