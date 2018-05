A Cisano sul Neva domani si parla di Canapa e Cannabis

SAVONA. 4 MAG. Domani pomeriggio ai Vivai Montina di Cisano sul Neva si terrà un interessante dibattito pubblico su: “Canapa agroindustriale e cannabis terapeutica”. Ospiti dell’incontro (inizio ore 16 e 30) saranno due illustri relatori: Gian Guido Restieri (agrotecnico) e Marco Bertolotto (medico).

“Questo incontro ai Vivai Montina di via Nuova, 15 Neva- spiega il giornalista Adalberto Guzzinati- è una occasione per ascoltare su un argomento di stretta attualità due illustri relatori come Gian Guido Restieri e Marco Bertolotto. Quest’ultimo, medico all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è primario del Centro di terapia del dolore presso lo stesso nosocomio. Bertolotto spiegherà tutto quello che c’è da sapere sulla cannabis terapeutica, da come usarla ai suoi effettivi positivi”.

Da tempo è attivo il “MedicalCannabis”, una associazione senza scopo di lucro, che nasce dall’esigenza di un gruppo di medici, ricercatori e imprenditori nel settore della sanità di approfondire le conoscenze sulla cannabis per uso terapeutico tra clinici e pazienti, sottolineando e tenendo ben presente il concetto che la cannabis per uso terapeutico è cosa ben distinta dalla cannabis per uso ricreativo. Quanto al Centro di terapia attivo a Pietra Ligure è considerato un polo all’avanguardia in Italia sul fronte della sperimentazione della cannabis per finalità terapeutiche, con forme e modalità differenti a seconda del paziente e della stessa patologia.

Il dottor Marco Bertolotto è uno dei pionieri nel campo medico-scientifico sull’uso della cannabis a fini terapeutici. Spesso è stato protagonista di numerose conferenze e incontri per illustrare gli effetti benefici della cannabis e soprattutto i suoi vantaggi per il sistema sanitario, tanto in termini di cura quanto sul fronte dei costi complessivi.

Il dottor Gian Guido Restieri è invece a capo di un importante studio di consulenza agro-ambientale ed è da anni impegnato in importanti sperimentazioni, ricerche, progetti e campagne di promozione e sensibilizzazione sull’ uso consapevole dell’ ambiente e della terra.

Al termine delle due relazioni Bertolotti e Restieri potranno rispondere alle domande ed alle curiosità dei presenti.

CLAUDIO ALMANZI