A Chiavari illuminazione pubblica a led

A Chiavari il 75% dell’illuminazione pubblica è a led.

Il Comune di Chiavari ha predisposto nuovi interventi di rinnovo dell’illuminazione pubblica su tutto il territorio cittadino.

Questo grazie ad un contributo ministeriale relativo all’efficientamento energetico e allo sviluppo sostenibile, pari a 260 mila euro

È il turno di via Magenta, via Entella, via Piacenza, via Cesare Battisti, corso Lavagna, via Chiesa, corso Gastaldi.

E ancora via Privata Comignano, via Orsi, via Bado Giannotto, via Ugolini e piazza Castagnino.

Oggetto di lavori anche salita San Michele, via Enrico Sannazzari, la strada interpoderale che va da Ri Basso a Ri Alto, e il collegamento da Leivi alla circonvallazione.

La giunta ha appena approvato la progettazione definitiva esecutiva.

Prevede la sostituzione dei corpi illuminanti a sospensione, su a palo o parete, con moderni impianti a led.

Garantiranno una maggiore efficienza riducendo, oltre ai consumi energetici, anche i costi di gestione e manutenzione degli impianti stessi.

Il sindaco Marco Di Capua commenta come segue.

“Siamo molto soddisfatti, il progetto di riqualificazione e ottimizzazione energetica continua.

Ad oggi, oltre il 75% dell’illuminazione cittadina è a led.

Più performante e a basso impatto ambientale.

Consente così una riduzione dell’inquinamento luminoso e una maggiore sicurezza delle strade cittadine.

Gli interventi inizieranno in autunno e coinvolgeranno zone centrali e periferiche della città.

Mentre, entro fine anno, anche i dodici lampioni storici di piazza Matteotti saranno restaurati e dotati di tecnologia a led.

Così come quelli di piazza Mazzini”.