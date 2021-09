A Ceriale pulizia di tutti i corsi d’acqua, torrenti, canali e condotte, la prevenzione per la mitigazione del rischio idrogeologico

A Ceriale pulizia di tutti i corsi d’acqua, sono iniziati a Ceriale gli interventi per la pulizia e messa in sicurezza dei rii, torrenti, canali e condotte, nell’ambito del programma di lavori stabilito con l’Ufficio Tecnico rivolto alla mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio cerialese.

“Il personale comunale specializzato, con attrezzature di proprietà del Comune o noleggiate, è già al lavoro per completare prima possibile il piano di prevenzione, che quest’anno ha ricevuto anche un contributo regionale” afferma il vice sindaco e assessore Luigi Giordano.

L’attività di pulizia riguarderà i 1.600 metri di canali in regione Prae – Burrone – Pineo, circa 600 metri del rio Largo, oltre alla pulizia del rio Corino e del rio Verzerolo.

I lavori saranno svolti anche per il rio Fontana e il rio San Rocco, per proseguire poi, in collaborazione del Comune di Albenga, per il rio Carenda, nel tratto compreso tra la via Aurelia e via Pineo.

Non mancherà anche il tratto tra via degl’Orti fino al villaggio turistico “Ciribì”.

Il piano comunale prevede anche l’aspirazione con auto-spurgo delle canalizzazioni delle acque bianche di tutto il centro storico cerialese e i canali presenti vicino alle aree agricole, che in passato hanno subito pesanti allagamenti a seguito delle ondate di maltempo e piogge.

“In relazione cambiamenti climatici in atto e alle possibili forti piogge autunnali, abbiamo sviluppato anche quest’anno un programma di azione che andrà a coprire tutto il territorio cerialese, con l’obiettivo di arginare e bloccare possibili situazioni di pericolo legate al rischio idrogeologico”.

“Ringrazio gli addetti comunali e Vincenzo Pastorino, responsabile delle manutenzioni per il Comune di Ceriale, con il quale stiamo svolgendo una costante attività di monitoraggio con relativi interventi di cura e decoro cittadino nelle zone più critiche” conclude Giordano.