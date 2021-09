Albisola superiore e il Golf all Inclusive day, una giornata dedicata allo sport, al benessere all’aria aperta, alla natura e al divertimento

Albisola superiore e il Golf all Inclusive day, giovani e meno giovani, disabili, infortunati Inail, appassionati e curiosi hanno partecipato al Golf all inclusive day. Un evento promosso e organizzato dal Comitato italiano Paralimpico della Liguria, Inail e SuperAbile, grazie alla collaborazione del Golf Club di Albisola.

Una giornata dedicata alla scoperta di uno sport che unisce tecnica e precisione. Tutti i partecipanti si sono potuti cimentare con mazze e palline. Guidati dai tecnici esperti hanno provate ad andare in buca lungo il percorso del prato verde del golf club di Albisola Superiore. Giochi di squadra e divertimento per tutti.

Un modo anche per avvicinare i ragazzi al golf, sport consigliato per le persone portatrici di disabilità in quanto permette di concentrarsi, divertirsi, stare all’aperto in mezzo alla natura senza risultare particolarmente faticoso.

All’open day di Albisola presenti anche l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro, il presidente del Comitato italiano paralimpico della Liguria Gaetano Cuozzo, il delegato del Comitato italiano paralimpico di Savona Giuseppe Corso e l’assistente sociale Inail di Savona, Silvia Marullo.

Il prossimo open day organizzato dal Comitato italiano Paralimpico della Liguria, Inail e SuperAbile in collaborazione con Fisaps (Federazione italiana sportiva automobilismo patenti speciali) si terrà a Genova venerdì 8 e domenica 9 ottobre in piazzale Kennedy. L’evento è dedicato ai soli possessori di patenti speciali e permetterà a tutti i partecipanti di cimentarsi nella guida dei kart e della guida sicura.