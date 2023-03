A 15 anni prende un pugno e muore, il padre: operato al cuore da piccolo

Edoardo, il 15enne genovese morto sabato sera a casa di un amico e in compagnia di altri coetanei, era stato “operato da piccolo per una lieve malformazione al cuore, ma poteva fare tutto, tranne praticare sport a livello agonistico”.

E’ quanto raccontato dal padre in un’intervista rilasciata a quotidiani Secolo XIX e Repubblica di Genova.

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, Edoardo si sarebbe accasciato a terra dopo avere preso un pugno durante un mini incontro di boxe, fatto per gioco con i suoi amici, durante la festicciola in via Acquarone a Genova Castelletto.

Tuttavia, non sarebbe stato alcun colpo violento a provocargli il decesso.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri e oggi la Procura presso il Tribunale dei minori di Genova affidera’ l’incarico per l’esame autoptico che dovra’ stabilire con esattezza le cause della morte del 15enne.

Al momento, è stato escluso l’abuso di alcol o droghe.

Il padre ha precisato che il figlio, pur non potendo praticare sport a livello agonistico “ha sempre fatto tutto cio’ che desiderava. Giocava a tennis e a calcetto, andava a sciare, nuotava. Edoardo non poteva praticare attivita’ a livello agonistico, ma solo per una questione prettamente burocratica”.

Festicciola in casa tra amici, 15enne prende un pugno e muore