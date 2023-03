Festicciola in casa tra amici, 15enne prende un pugno e muore.

Festicciola in casa tra amici, dell’età di 15 anni, prende un pugno e muore immediatamente.

Un ragazzo dell’età di 15 anni durante una festicciola tra amici è svenuto e caduto a terra dopo un piccolo incontro di boxe organizzato per divertimento, tutti minorenni. Il dramma è accaduto sabato sera 25 marzo in un appartamento di via Acquarone dove si svolgeva una festa tra giovani a Genova.

Nell’appartamento erano presenti circa 15 ragazzini, tutti minorenni, per passare la serata insieme. Secondo le prime informazioni, non sembra siano stati consumati alcol o altre sostanze. Questa è la ricostruzione dei carabinieri del nucleo operativo e investigativo di Genova, giunti immediatamente sul posto poco prima della mezzanotte. La Procura dei minori ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso del 15enne.

Per gioco, durante la serata, questo gruppetto di giovani ha organizzato una sorta di piccolo incontro di boxe, in maniera non violenta, utilizzando guantoni presenti in casa. Il 15enne, pochi attimi dopo la fine del suo turno, si è però accasciato a terra.

Purtroppo nemmeno l’intervento immediato del personale paramedico del 118 è riuscito a rianimarlo ogni soccorso è stato inutile.

I ragazzini sono stati sentiti, alla presenza dei genitori, per tutta la notte per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

L’ipotesi più probabile è quella del malore di cui andranno chiarite le ragioni. Attualmente si crede che a causarlo sia stato un problema cardiaco di cui la vittima soffriva anche se giocava regolarmente a tennis, ma si tratta solo di ipotesi. ABov