I Real Dream al Teatro Comunale di Cicagna

Grande musica sabato con i Real Dream. Si celebrano i cinquant’anni di Selling England by the Pound il quinto album del gruppo musicale britannico Genesis, pubblicato nell’ottobre del1973 dalla Charisma Records.

Fra gli album realizzati dai Genesis nel quinquennio 1969-1974 guidato da Peter Gabriel, questo è stato il più venduto, raggiungendo la terza posizione nelle classifiche inglesi.

Come poter dimenticare quella copertina con il dipinto di The Dream della pittrice inglese Betty Swanwick a cui è ispirato anche il testo di uno dei brani dell’album I Know What I Like (In Your Wardrobe), che fu pubblicato come singolo entrando anch’esso in classifica.

A distanza di cinquant’anni Selling England by the pound, rimane l’album che ha fatto la storia del rock e del progressive con il suo sound tranquillo e ricercato.

L’album è una raccolta di fiabe e favole. Secondo alcuni, questo è il disco che mette più in luce il lavoro dei membri della band, il più stravagante e forse il migliore.

Il concerto dei Real Dream prevede una riproposizione il più possibile fedele alla musica del gruppo inglese, tanto sul piano esecutivo, quanto nell’ambito della ricerca dei suoni.

Una particolare attenzione è dedicata anche all’aspetto scenografico, con l’utilizzo di maschere e costumi che richiamano i celebri travestimenti adottati negli anni Settanta dal cantante Peter Gabriel.

I Real Dream sono una Tribute Band che nasce a Genova nel Febbraio 1996 con l’idea di riproporre fedelmente la musica dei Genesis. Il gruppo ha all’attivo numerosi concerti in tutto il territorio nazionale. Ha partecipato a prestigiosi eventi musicali, tra cui il festival organizzato da Music for Peace.

Nel maggio del 2019 è nato il “Real Dreamers Official Fan Club”, ad opera di Filippo Gaggero e Chiara Cecchi. Nel 2019 è entrato a far parte del gruppo il nuovo cantante, Paolo Tenerini. La nuova formazione si è esibita subito all’inizio del 2019 con ampio consenso di pubblico e critica.

Il 3 Agosto del 2019 la band ha suonato al Parco della Musica di Savignone (GE), alla presenza del primo road-manager dei Genesis, Richard Macphail, in occasione della presentazione del libro “Genesis-The Lamb”, di Mino Profumo.

La line up attuale è la seguente: Paolo Tenerini, Voce solista – Alessandro La Corte, Tastiere e voce – Tiziano Tacchella, Chitarre e voce – Paolo Viccinelli Basso, chitarre e bass pedals – Andrea Orlando, Batteria, percussioni e voce.

Biglietti – Intero € 15,00 – Ridotto € 13,00

►orario biglietteria

La biglietteria del Teatro Comunale di Cicagna è aperta nei giorni di spettacolo serale dalle ore 18.30 e nei giorni di spettacolo pomeridiano dalle ore 14.00.

Telefono biglietteria: 0185 1908295

►Prenotazioni/ Basta un SMS

Informazioni e prenotazioni ai numeri 0185 1908295 – 349 0960750

È possibile prenotare con un SMS o Messaggio WhatsApp al numero 349 0960750 indicando data dello spettacolo, proprio nome e cognome, numero di posti e numero telefonico della persona referente del gruppo. Riceverete un SMS risposta di avvenuta prenotazione

I biglietti prenotati vanno ritirati entro 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

►prevendita

Chiavari – Sol Diesis Strumenti musicali- Piazza Fenice 6 – Tel 0185 312259

Diritto di prevendita € 1,00

Online su http://www.happyticket.it