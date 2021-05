7° lotteria di beneficenza Polisportiva S.Nazario di Varazze

Aiutiamo la PolisportivaSanNazarioVarazze a continuare ad essere, e proseguire il suo operato sociale, sportivo, culturale

“Io sono il tuo biglietto della lotteria e costo solo 1€, passate parola!”

Da oggi lo potete trovare in vendita presso i locali sociali di via Cilea o altre strutture amiche…oppure puoi contattare uno dei soci o scrivere sui social.

Polisportiva San Nazario Varazze

Io non sono un semplice biglietto della Lotteria di beneficenza. Ti sembro un semplice biglietto verde?

Guardami bene: Sono ore e ore di volontariato, anni di storia varazzina, mondiali di pattinaggio e di bocce, campionati in tutte le categorie regionali di basket e biliardo, giochi in cortile, una sagra lunga cinque giorni alla sua 42esima edizione, momenti di enorme fatica, ore di svago, riunioni su riunioni (interminabili), documenti da redigere e permessi da chiedere, gare stressanti, partite infinite, risa di bimbi, voci di anziani, chiacchiere tra amici. Sono tutto quello che tanti soci e frequentatori mi hanno aiutato a essere.

Dal 1975 sono la Poli, sono te, sì … perché tutti siamo la Poli.Aiutiamo, quest’anno più che mai, la Polisportiva San Nazario a continuare a essere …, a proseguire il suo operato sociale, sportivo, culturale.

«Far parte di una Comunità – scrivono i responsabili della Poli S. Nazario – vuol dire innanzitutto capirne le regole e farle proprie. Soprattutto quando il periodo è di estrema incertezza. Significa andare oltre le posizioni e cercare di fare il bene comune. Accettare le difficoltà e cercare di risolverle. La Poli è una Associazione, una Comunità nella Comunità varazzina.

La Poli sta cercando di rimettersi in moto, con tutte le difficoltà del momento, che non stiamo neppure ad elencare, perché siamo sicuri che le conoscete bene.

Ci sono alcune norme da rispettare, per far sì che tutto vada al meglio e si possa tenere aperto, anche se non sempre, magari con orari limitati. Ma ci proviamo, ancora una volta ci mettiamo in gioco.»

«Quindi, – concludono dalla Poli – chiediamo la collaborazione di tutti i soci, oggi più che mai nel rispetto di basilari regole di buona educazione e convivenza. Regole che devono essere rispettate da tutti, in ogni ambiente, bar, circolo, ristorante. E ricordiamo che il tesseramento è sempre possibile. Vi aspettiamo. W la Poli.»

