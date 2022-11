6° edizione “sanremoSenior”, Teatro Ariston di Sanremo, 2-3-4 novembre

Sanremo – “sanremoSenior” 6° edizione, Teatro Ariston di Sanremo, 2 – 3 – 4 novembre 2022.

Degli 872 iscritti, fra tutti i qualificati nelle Selezioni, sono 60 i concorrenti che disputeranno le Fasi Semifinali della 6° edizione di sanremoSenior – il Concorso Internazionale per Interpreti e Cantautori Over 34 anni – per poi accedere alla Finale Mondiale, che assegnerà il “Gran Prix” 2022 ed il “Premio Speciale del Comitato sanremoSenior” 2022 oltre al “Premio del pubblico”, istituito a partire da quest’anno.

Quest’anno sono rappresentati ben 20 Paesi: Argentina, Austria, Azerbajan, Brasile, Canada, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Indonesia, Inghilterra, Italia, Kyrgyzstan, Libano, Madagascar, Olanda, Portogallo, Romania, Svizzera e U.S.A., alcuni con più partecipanti, per un totale di 25 concorrenti stranieri. Per l’Italia, i semifinalisti arrivano da 29 provincie di 14 regioni: i liguri sono 2 cantautori, provenienti da Genova e Lavagna.

L’appuntamento è al Teatro Ariston di Sanremo giovedì e venerdì prossimi. Le due Semifinali si disputeranno giovedì 3 novembre alle 21.00 e venerdì 4 novembre alle 10.00; mentre la Finale Mondiale si svolgerà venerdì 4 maggio alle 21.00. Ingresso, con posto unico, a 17 € per ogni spettacolo.

Mercoledì sera, alle 21.00, si terrà un incontro riservato ai partecipanti dal titolo “Non è mai troppo tardi per continuare a sognare”. Un dibattito aperto alle storie dei concorrenti a cura, e coordinato, dall’autore e cantautore Franco Fasano (membro di Giuria), con la partecipazione di tutti gli altri giurati: il Colonnello Maestro Leonardo Laserra Ingrosso – Direttore della Banda Nazionale della Guardia di Finanza – che la presiederà, coadiuvato appunto da Franco Fasano, dalla cantante/vocal coach/produttrice Stefania Fratepietro, dalla pianista, clavicembalista e Direttrice di coro Cristina Orvieto, dal cantante ed autore Alessio Colombini e dal cantante “Michele” Maisano. E’ questa un’iniziativa nata lo scorso anno, e molto gradita dai partecipanti, che l’Organizzazione ha deciso di far diventare un appuntamento fisso in ogni edizione.

“Sono estremamente soddisfatto del risultato ottenuto quest’anno, con una promozione massiccia e continua di sanremoSenior a livello internazionale, che ha prodotto grandi risultati. – Dice il Cav. Uff. Paolo Alberti, Patron dell’evento – La forte crescita prevista l’anno scorso si è concretizzata e ci ha consentito di acquisire sempre più importanza a tutti i livelli, con il risultato di aver ben 20 nazioni rappresentate! Le tante le persone di una certa età che coltivano questa passione per il canto (interpreti) e la composizione (cantautori) ne sono la testimonianza. – E conclude – Ringrazio i miei collaboratori italiani e stranieri e la Commissione Selezionatrice per il lavoro svolto, che ci ha permesso di raggiungere grandi numeri ed un alto livello qualitativo. Anche il passaggio dal Teatro dell’Opera del Casinò al Teatro Ariston ne è un’ulteriore conferma”.

La conduzione dei tre spettacoli è affidata a Maurilio Giordana – da anni presentatore del GEF, di sanremoJunior e sanremoSenior – coadiuvato quest’anno dalla new entry Marilena Alescio, giornalista e conduttrice televisiva con esperienze in Italia ed all’estero.

Le Semifinali e la Finale Mondiale saranno trasmesse in diretta streaming sulle pagine ufficiali Facebook di “sanremoSenior” e di “TeatroAristonSanremo”.

L’organizzazione è affidata, come sempre, alla Kismet di Sanremo.