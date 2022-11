Serie A1, la Pro Recco impegnata in casa del Trieste

Seconda giornata di campionato per la Pro Recco impegnata domani, alle 19:30, sull’ostico campo della Pallanuoto Trieste. Sarà il primo test di livello per i biancocelesti, reduci da quattro giorni di common training a Punta Sant’Anna con il Radnicki, squadra vice campione di Serbia. Arbitreranno l’incontro Arnaldo Petronilli e Mirko Schiavo. La partita sarà trasmessa sulla pagina You Tube della Pallanuoto Trieste.

“Andiamo a Trieste con la consapevolezza di aver lavorato bene in queste settimane – le parole dell’universale Matteo Iocchi Gratta – da un mese ci siamo ritrovati tutti e siamo pronti per affrontare una squadra forte, coperta in ogni reparto, la più completa secondo me dopo Recco e Brescia: complimenti a loro per il percorso che stanno facendo in Euro Cup dove sono entrati tra le migliori sedici formazioni insieme a Savona e Ortigia. Sono molto solidi in fase difensiva con la zona M che gli consente di esaltarsi in controfuga sfruttando le caratteristiche di Inaba, Mladossich e Mezzarobba, giocatori rapidi e tecnici. Ma Bettini può contare anche su due centri di valore e un portiere che sta vivendo stagioni positive. Dietro – continua Iocchi Gratta – c’è Buljubasic, la loro punta di diamante, senza dimenticare Valentino, un rinforzo di esperienza, e Podgornik che è un grande talento. Noi veniamo da qualche giorno di common training contro una squadra forte, il Radnicki, che punta al vertice ed è ulteriormente migliorato aggiungendo Vico a campioni del calibro di Cuk e Vrlic, e ai loro giovani di qualità. Sono stati allenamenti intensi e seri, abbiamo disputato partite belle, abbiamo fatto bene tranne l’ultima giornata ma queste sedute ci sono servite per preparare le prossime sfide”.