25a Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Un’iniziativa solidale domani 27 novembre con Lactalis e Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Lactalis rinnova il proprio impegno di vicinanza al territorio italiano e sostiene Fondazione Banco Alimentare Onlus come partner logistico.

Sabato 27 novembre 84 dipendenti del Gruppo saranno impegnati nell’iniziativa solidale a bordo di 57 furgoncini Galbani e Parmalat in 15 regioni italiane

E dopo la pausa forzata dello scorso anno a causa della pandemia, torna a sostenere Fondazione Banco Alimentare Onlus come partner logistico, in occasione della 25a edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

Il Gruppo aderisce all’iniziativa solidale mettendo a disposizione i propri furgoni firmati Galbani e Parmalat e i dipendenti dell’azienda.

Come volontari dedicheranno il loro tempo e le loro energie per contribuire in maniera significativa alla Colletta Alimentare.

Il prossimo sabato 27 novembre, 84 dipendenti volontari di Lactalis in Italia, affiancati dai volontari di Banco Alimentare, viaggeranno sui mezzi Galbani e Parmalat, trasportando le donazioni di alimenti raccolte nei supermercati ai centri di raccolta di Banco Alimentare sparsi su tutto il territorio nazionale.

Viaggeranno per consegnare cibo come fanno tutti i giorni, ma questa volta a scopo benefico, portando un messaggio di vicinanza a chi vive un momento di difficoltà in 42 province di 15 regioni italiane.

Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione, Public Affairs e responsabile CSR Lactalis in Italia, afferma:

“Aderiamo alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare mettendo a disposizione dei volontari di Banco Alimentare i nostri furgoni Galbani e Parmalat, un gesto concreto per ribadire ancora una volta il nostro sostegno al territorio e alle comunità.

Siamo molto orgogliosi del fatto che, anche quest’anno, un gran numero di collaboratori si siano resi disponibili a partecipare all’iniziativa, per portare un messaggio di solidarietà dove c’è più bisogno”.

Ecco tutti i territori in cui il Gruppo Lactalis in Italia porterà il proprio sostegno concreto sabato 27 novembre:

ABRUZZO: L’Aquila

BASILICATA: Matera

CALABRIA: Catanzaro / Vibo Valentia/ Crotone/Reggio Calabria /Cosenza

CAMPANIA: Salerno/ Napoli/Avellino/Benevento/Caserta

EMILIA ROMAGNA: Bologna/Piacenza/Parma

FRIULI VENEZIA GIULIA: Pordenone

LAZIO: Roma

LIGURIA: Genova/Savona

LOMBARDIA: Pavia/ Milano/ Monza Brianza/Sondrio/ Como

PIEMONTE: Torino

PUGLIA: Bari/Brindisi/Foggia

SARDEGNA: Sassari /Olbia

SICILIA: Trapani/Agrigento/Palermo/Caltanissetta/Catania/ Ragusa/ Messina

TOSCANA: Arezzo/Firenze /Pistoia

VENETO: Padova /Treviso

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Vedrà coinvolti oltre 11.000 supermercati in tutta Italia, dove 145.000 volontari, distanziati e muniti di green pass, inviteranno la popolazione a donare prodotti a lunga conservazione.

Questi verranno poi distribuiti a 7.600 strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, comunità per i minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che sostengono quasi 1.700.000 persone.

Le donazioni di alimenti ricevute sabato andranno ad integrare quanto il Banco Alimentare recupera quotidianamente, combattendo lo spreco di cibo.