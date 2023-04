25 aprile in Programma a Varazze “Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza

Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi – (Sandro Pertini)”.

L’anniversario della liberazione d’Italia, noto anche come festa della Liberazione (o semplicemente il 25 aprile), è una festa nazionale della Repubblica Italiana, che si celebra ogni 25 aprile per commemorare la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, la fine dell’occupazione nazista, e la definitiva caduta del regime fascista.

Varazze la celebra con un articolato e significativo programma. La cittadinanza è invitata a partecipare per ricordare tutti insieme il giorno della Liberazione riflettendo sul nostro passato senza mai dimenticare.

Eventi in programma per celebrare la giornata della Liberazione:

Venerdì 21 aprite 2023

– Ore 10:00 – Visita alla trincea risalente alla seconda guerra inondiate in frazione Cantalupo, riportata alla luce grazi al lavoro del Gruppo Alpini di Varazze, da parte degli alunni delle classi quarta C e D della scuola primaria “Giuseppe Massone” e deposizione di una corona di alloro alla targa ricordo.

– Ore 15:00 – Concerto alunni scuola secondaria di 1° grado “Fabrizio De André” e della scuola primaria “G. Massone” in piazza Beato Jacopo.

Martedì 25 aprile 2023

– Ore 900 – Rappresentanza in via Milano, per la deposizione di una corona alla lapide di Lelio Basso.

– Ore 9:30 – Rappresentanza alla frazione Pero, località Valloria, per la deposizione di una corona al monumento ai caduti di Emilio Vecchia.

– Ore 10:00 – Rappresentanza al cimitero urbano per la deposizione di una corona alla lapide del monumento ai Caduti e alla tomba del partigiano Emilio Vallino.

– Ore 10:30 – Raduno dal Palazzo comunale delle Rappresentanze Combattentistiche, Autorità Civili e Militari e partenza corteo e l’accompagnamento della Banda Cardinal Cagliero – Deposizione corona alla lapide di viale Nazione Unite, via Malocello e, in p.za Sant’Ambrogio, alla lapide ai Caduti di tutte le guerre. Da via Buranello alla passeggiata a mare con deposizione corona al monumento ai Marinai d’Italia – Piazza De Gasperi.

– Ore 11:00 Alzabandiera presso il Molo Marinai d’Italia – partenza corteo sulla passeggiava mare sino a piazza Bovani e deposizione di una corona alla lapide di Nello Bovani – via Mameli – Piana Dante – via Campana – Piana Beato Jacopo.

– Ore 11,30 Saluto e discorso del Sindaco. Saluto e discorso del Presidente del Consiglio comunale. Saluto e discorso di Don Claudio Doglio – Parroco della Chiesa di Sant’Ambrogio. Saluto del Presidente della sezione ANPI Varane. Intervento di Domenico “Megu” Chionetti – Comunità di S. Benedetto al Porto (don Gallo).

La cerimonia, condivisa con le Associazioni d’Arma locali, sarà accompagnata dalla Banda Musicale della Città di Varazze “Cardinal Cagliero”.

C.S.: Il Sindaco Luigi Pierfederici e la Presidente ANPI Francesca Agostini